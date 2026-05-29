Tifoso juventino ferito prima del derby: continua il lento miglioramento

Il lieve miglioramento prosegue, ma la situazione resta molto grave e la prognosi riservata. Questo, in estrema sintesi, il bollettino emesso dai medici delle Molinette, dove da domenica sera è ricoverato il 36enne tifoso bianconero rimasto ferito durante gli incidenti che hanno preceduto il derby tra Toro e Juve.

Intubato ed in prognosi riservata

Marco Leonardo Basoccu resta intubato in terapia intensiva. Continua il lento miglioramento, ma rimane sedato a causa dell'edema cerebrale al fine di garantire un risveglio più tranquillo. Al momento appare prematuro avere una chiara rappresentazione del quadro neurologico, per questo i sanitari mantengono la massima prudenza, alla luce del grave trauma cranico subito. La prognosi rimane ancora riservata.

Prosegue l'indagine della procura

Intanto la Procura di Torino, che ha aperto un'inchiesta per ricostruire ogni eventuale responsabilità sul ferimento del tifoso, prosegue le sue indagini. Il fascicolo, affidato al pm Paolo Scafi, procede per lesioni gravi.

E' stato invece scarcerato senza alcuna misura restrittiva, per decisione del giudice Francesca Morelli, l'ultimo degli ultras arrestati per gli scontri che si sono verificati domenica 24 maggio prima della partita. L'uomo, 29 anni, era stato messo ai domiciliari - in un Comune del Torinese - con il meccanismo della flagranza differita.