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Scuola e formazione | 04 giugno 2026, 15:06

Scuole green a Torino: quasi un milione per ridurre consumi e bollette

Interventi su corso Marconi e sulla primaria “Altiero Spinelli” per ridurre le emissioni

La scuola Altiero Spinelli

La scuola Altiero Spinelli

Quasi un milione di euro per migliorare l’efficienza energetica di due complessi scolastici cittadini, attraverso un insieme di lavori di riqualificazione degli edifici e degli impianti. Le opere prevedono il potenziamento dell’isolamento termico, la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a Led e l’installazione di nuovi impianti per la produzione da fonti rinnovabili e la gestione più efficiente del riscaldamento.

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale Chiara Foglietta, il progetto esecutivo degli interventi che saranno realizzati da Iren Smart Solutions. Le opere si inseriscono nella strategia della Città per ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti, migliorando allo stesso tempo la qualità degli ambienti scolastici.

Per il complesso scolastico di corso Marconi 28 e via Giacosa 25 sono previsti lavori sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici, con la realizzazione di coibentazioni all’estradosso dell’ultimo solaio e delle coperture piane delle palestre, l’installazione di nuove valvole termostatiche e la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED. Per la scuola primaria “Altiero Spinelli” di via San Sebastiano Po 6 sono invece programmati interventi di riqualificazione impiantistica che comprendono l’installazione di un impianto fotovoltaico e di una pompa di calore, con l’obiettivo di incrementare la produzione da fonti rinnovabili e migliorare le prestazioni energetiche complessive dell’edificio.

Gli interventi rientrano nel Piano EfficienTO, il programma pluriennale avviato dalla Città di Torino che punta a migliorare le prestazioni energetiche di circa 850 immobili comunali entro il 2030, attraverso un investimento complessivo di 110 milioni di euro a carico del partner privato Iren Smart Solutions, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica.

L’operazione rappresenta uno dei più ampi programmi di riqualificazione del patrimonio pubblico cittadino, con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti e contenere i costi energetici.

Comunicato stampa

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