Scuole green a Torino: quasi un milione per ridurre consumi e bollette

Quasi un milione di euro per migliorare l’efficienza energetica di due complessi scolastici cittadini, attraverso un insieme di lavori di riqualificazione degli edifici e degli impianti. Le opere prevedono il potenziamento dell’isolamento termico, la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a Led e l’installazione di nuovi impianti per la produzione da fonti rinnovabili e la gestione più efficiente del riscaldamento.

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale Chiara Foglietta, il progetto esecutivo degli interventi che saranno realizzati da Iren Smart Solutions. Le opere si inseriscono nella strategia della Città per ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti, migliorando allo stesso tempo la qualità degli ambienti scolastici.

Per il complesso scolastico di corso Marconi 28 e via Giacosa 25 sono previsti lavori sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici, con la realizzazione di coibentazioni all’estradosso dell’ultimo solaio e delle coperture piane delle palestre, l’installazione di nuove valvole termostatiche e la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED. Per la scuola primaria “Altiero Spinelli” di via San Sebastiano Po 6 sono invece programmati interventi di riqualificazione impiantistica che comprendono l’installazione di un impianto fotovoltaico e di una pompa di calore, con l’obiettivo di incrementare la produzione da fonti rinnovabili e migliorare le prestazioni energetiche complessive dell’edificio.

Gli interventi rientrano nel Piano EfficienTO, il programma pluriennale avviato dalla Città di Torino che punta a migliorare le prestazioni energetiche di circa 850 immobili comunali entro il 2030, attraverso un investimento complessivo di 110 milioni di euro a carico del partner privato Iren Smart Solutions, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica.

L’operazione rappresenta uno dei più ampi programmi di riqualificazione del patrimonio pubblico cittadino, con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti e contenere i costi energetici.