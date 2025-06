Borgo Vittoria in festa, via Breglio si trasforma in un'isola pedonale

Questa domenica (8 giugno 2025), dalle ore 9 alle 19, via Breglio si animerà con la tradizionale Festa di Via, trasformandosi in una grande isola pedonale nel cuore di Borgo Vittoria.

La strada sarà chiusa al traffico e alla sosta dalle 6.30 alle 23.30 per permettere a residenti e visitatori di godersi liberamente una giornata all’insegna della convivialità, del buon cibo e dello shopping all’aria aperta. Negozi, bar e ristoranti resteranno aperti per tutta la giornata, proponendo colazioni, grigliate, pizze, aperitivi e apericene nei dehors allestiti lungo il viale alberato.

Non mancheranno le bancarelle con prodotti selezionati e animazioni pomeridiane per adulti e bambini. Un’occasione per riscoprire il quartiere, le sue attività locali e le realtà della vicina via Chiesa della Salute.

La Festa di via Breglio, che è anche la festa di Borgo Vittoria, è pensata per chi vive il quartiere ogni giorno e per chi desidera conoscerlo meglio, in un’atmosfera di festa e partecipazione.

Come arrivare: linee Gtt 75 e 2.