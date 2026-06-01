CRESCERE dalla Beta alla Zeta: incontro con Enrico Galiano

Appuntamento martedì 16 giugno alle 18,00 presso il Cortile di Santa Pelagia, via Giolitti 35/A a Torino (ingresso libero su prenotazione).

L’Associazione Forme in Bilico APS con il sostegno della Fondazione OMI e in collaborazione con il Comune di Torino organizza la seconda edizione di incontri “Crescere – dalla Beta alla Zeta”, dedicati allo sviluppo di un dialogo attivo tra la cittadinanza, le famiglie e gli addetti ai lavori sulle principali tematiche educative, relative all’infanzia e all’adolescenza, che oggi interessano maggiormente la città.

Il nuovo ospite del ciclo di incontri, inserito all’interno del fitto programma di eventi pensato per il 250° Anniversario della Fondazione OMI, è lo scrittore e insegnante Enrico Galiano che martedì 16 giugno alle ore 18 nel Cortile di Santa Pelagia in via Giolitti 35/A terrà l’incontro “Crescere Sani e Storti - Non c’è bellezza senza una crepa, non c’è una crepa senza bellezza”.

Definito da Massimo Gramellini «Un professore stile Attimo fuggente» e «Il prof che scrive bestseller», è un insegnante di provincia. Ha acquisito notorietà con la webserie “Cose da prof”, che ha superato venti milioni di visualizzazioni su Facebook, e con il movimento dei #poeteppisti, studenti che organizzano flashmob poetici nelle città.

Nel 2015 è stato incluso tra i 100 migliori insegnanti d’Italia da Masterprof.it e nel 2020 tra i 10 più influenti dal Sole 24 ore.

Il suo segreto è l’ascolto: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti».

Come scrittore, Galiano ha venduto oltre 600 mila copie con una decina di romanzi e saggi. Il suo romanzo d’esordio, “Eppure cadiamo felici” (Garzanti), è stato un successo editoriale del 2017, tradotto in tutta Europa e vincitore del Premio internazionale Città di Como e del Premio cultura mediterranea come migliore opera prima.

Ha inoltre vinto il premio Bancarellino 2023 per “La Società Segreta dei Salvaparole” (Salani). Il romanzo, pubblicato da Garzanti nel maggio 2025, “Quel posto che chiami casa”, è entrato rapidamente nelle classifiche dei libri più venduti in Italia. L’ultimo libro “Il cuore non va a dormire” edito da Einaudi è in uscita in aprile 2026.

Galiano ha anche lavorato per il cinema, vincendo il Nastro d’argento al Miglior Soggetto nel 2024 per il film Il Punto di Rugiada, diretto da Marco Risi. Dal 2021, porta in teatro in tutta Italia le sue “lezioni spettacolo”, che combinano divulgazione, ironia e riflessioni sulla scuola, superando le 200 date e sostenendo la onlus Still I Rise, che costruisce scuole in zone difficili del pianeta.

In televisione, è protagonista di programmi di successo: è stato il volto de “La Banda dei fuoriclasse” e nel 2025 ha condotto “ITACA” su RaiPlay, una trasmissione in cui ha accompagnato i ragazzi delle scuole superiori in un viaggio attraverso la lettura dei libri più amati di sempre.

L’incontro a Santa Pelagia è uno speech che parla di crescita, ma senza la retorica della crescita perfetta. Perché crescere davvero significa anche piegarsi, inciampare, sbagliare direzione. A volte significa perfino fermarsi.

Partendo dai temi del suo nuovo libro, “Il cuore non va a dormire”, Enrico Galiano costruisce un racconto che attraversa alcune delle paure più diffuse tra ragazzi e adulti di oggi: l’ansia di non essere abbastanza, il peso delle aspettative, il timore di sbagliare. Con il suo stile diretto e narrativo, alternando ironia e momenti emotivi, Galiano mostra come spesso non siano la mancanza di talento o di opportunità a fermarci, ma le etichette che interiorizziamo e le paure che impariamo dagli altri.

Durante lo speech il pubblico viene coinvolto direttamente con alcune domande semplici ma spiazzanti: cosa volevi fare da grande? cosa fai oggi? e soprattutto: chi lo ha deciso davvero?

Attraverso esempi narrativi, storie personali e casi celebri di genitori e figli, lo speech mette in luce quanto le aspettative possano sostenere oppure sabotare il percorso di una persona.

Il filo rosso che lega tutto è un invito a rimettere al centro anche ciò che oggi tendiamo a evitare: il dolore, la noia, la paura, la fragilità. Perché è proprio in quella zona imperfetta che nascono la libertà, la vocazione e la bellezza delle vite che trovano la propria strada.

In caso di maltempo l’evento si sposterà nel Gymnasium di Camera.

Per informazioni e prenotazione: +39 011 8178968 - info@operamunificaistruzione.it