"Un patentino per lo smartphone": gli studenti di Nichelino messi in guardia dai rischi del web

I cosiddetti 'nativi digitali' sanno usare meglio lo smartphone dei nonni e talvolta anche dei genitori, ma i rischi del web e dei social non sono mai da sottovalutare. Specie in questi ultimi anni, che hanno visto crescere anche il fenomeno del cyberbullismo.

Imparare a conoscere le utilità ma anche i rischi

Per le giovani adolescenti c'è da fare attenzione al rischio del revenge porn, insomma non tutto quello che si trova in rete è buono. Questi temi sono stati trattati nei giorni scorsi dagli allievi della 1A e 1B della Aldo Moro dell'Istituto comprensivo statale Rita Levi Montalcini di Nichelino durante l'iniziativa "Un patentino per lo smartphone" organizzata dalla Regione Piemonte .

Alla fine di questo 'percorso', i giovani studenti hanno ricevuto una vera e propria patente, simile a quella di guida, che attesta il cammino svolto e il loro impegno ad usare con responsabilità il telefonino, imparando a scoprire sia le utilità che i pericoli del proprio smartphone.