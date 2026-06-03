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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 03 giugno 2026, 10:07

"Un patentino per lo smartphone": gli studenti di Nichelino messi in guardia dai rischi del web

L'iniziativa ha visto protagonisti gli allievi della Aldo Moro dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini

Gli allievi dell'istituto Rita Levi Montalcini di Nichelino durante l'iniziativa

Gli allievi dell'istituto Rita Levi Montalcini di Nichelino durante l'iniziativa

I cosiddetti 'nativi digitali' sanno usare meglio lo smartphone dei nonni e talvolta anche dei genitori, ma i rischi del web e dei social non sono mai da sottovalutare. Specie in questi ultimi anni, che hanno visto crescere anche il fenomeno del cyberbullismo.

Imparare a conoscere le utilità ma anche i rischi

Per le giovani adolescenti c'è da fare attenzione al rischio del revenge porn, insomma non tutto quello che si trova in rete è buono. Questi temi sono stati trattati nei giorni scorsi dagli allievi della 1A e 1B della Aldo Moro dell'Istituto comprensivo statale Rita Levi Montalcini di Nichelino durante l'iniziativa "Un patentino per lo smartphone" organizzata dalla Regione Piemonte .

Alla fine di questo 'percorso', i giovani studenti hanno ricevuto una vera e propria patente, simile a quella di guida, che attesta il cammino svolto e il loro impegno ad usare con responsabilità il telefonino, imparando a scoprire sia le utilità che i pericoli del proprio smartphone.

Massimo De Marzi

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