La magia della Lunigiana sposa il Ponente ligure: all'Osteria del Tempo Stretto è tempo di "Testarolo Experience"

Un viaggio gastronomico unico, capace di unire la memoria antica della Lunigiana con le eccellenze del nostro Ponente ligure. Venerdì 12 giugno, alle ore 20:00, i riflettori si accenderanno nella suggestiva cornice dell’Osteria del Tempo Stretto per una serata speciale interamente dedicata al Testarolo di Pontremoli, autentico simbolo culturale e gastronomico, oggi tutelato come Presidio Slow Food.

L'evento, nato dalla prestigiosa collaborazione con l’Alleanza dei cuochi Slow Food e la Condotta Slow Food Albenga, Finale Ligure, Alassio, non sarà una semplice cena, ma una vera e propria esperienza immersiva tra cultura, artigianato e alta cucina, perfettamente in linea con la filosofia di valorizzazione del territorio che da sempre contraddistingue l'Osteria.

Ospite d’eccezione della serata sarà Pietro Giorcelli, giovane e lungimirante imprenditore dell’azienda “La Grà”. Pietro ha compiuto un piccolo miracolo culturale prima ancora che imprenditoriale: ha recuperato tecniche, materiali e memoria storica, rimettendo in produzione i tradizionali testi di terracotta, recentemente entrati nel disciplinare del Presidio Slow Food.

La cottura nel testo è un’arte magica e forse unica in Italia, che ricorda antichissime tecniche del Mediterraneo meridionale. Si tratta di una sorta di forno portatile composto da due parti: il sottano (la base) e il soprano (il coperchio). Arroventati su fuoco vivo con legna di faggio o castagno, i testi accolgono una pastella vellutata di acqua, farina e sale. Un pane azzimo sottile e circolare che, una volta pronto, viene tagliato a rombi e fatto rinvenire per pochissimi minuti in acqua bollente a fuoco spento. Pietro Giorcelli mostrerà dal vivo questa straordinaria preparazione negli spazi dell'Osteria, affiancato da una spettacolare dimostrazione di lavorazione del pesto al mortaio.

A guidare gli ospiti in questo percorso sensoriale ci sarà il giornalista Claudio Porchia, che accompagnerà il racconto gastronomico della serata svelandone aneddoti e segreti. L'accoglienza sarà firmata dalla barlady Ottavia Castellaro, che per l'occasione proporrà un cocktail esclusivo dedicato all'evento.

La parte enologica sarà invece affidata alla maestria del Sommelier ASI Flavio Lenardon. Sarà lui a curare personalmente un abbinamento cibo-vino studiato su misura per ogni piatto, pensato per valorizzare ed esaltare le sottili sfumature e il perfetto dialogo tra il mare e la terra.

Il testarolo sarà il filo conduttore di un viaggio culinario straordinario, capace di sposare i grandi prodotti del territorio:

Drink di benvenuto della barlady Ottavia Castellaro accompagnato da Testarolo croccante con baccalà mantecato e olive taggiasche.

Gli Antipasti e i Primi:

Testarolo con zucchina trombetta, menta e primo sale.

Testarolo in panzanella in crema e acciughe sott’oilio.

Testarolo con asparago violetto di Albenga e scampo.

I tradizionali Testaroli al pesto al mortaio con patate di Albenga e fagiolini pelandroni.

Spongata della Lunigiana accompagnata da zabaione al Pigato.

Prezzo della serata: € 45 (bevande escluse).

Considerata la particolarità dell'evento, i posti sono limitati. Per riservare il vostro tavolo potete chiamare Cinzia al numero 392 6221924 o Miranda al 339 3054033.

L'Osteria del Tempo Stretto vi aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per condividere insieme un'occasione unica per assaporare la storia, presenziare a uno show cooking esclusivo e farsi viziare da abbinamenti d'eccellenza.