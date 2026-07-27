La Vaber Industriale torna a parlare italiano con il sostegno di BTM e studio Vasapolli e Associati

La Vaber Industriale Spa torna a parlare italiano. Nata nel 1957 a Torino e diventata leader nella produzione e vendita di adesivi, sigillanti e coating per molteplici settori industriali, era stata acquistata da una società americana nel 2018, subentrando alla famiglia fondatrice.

Ora conta su una nuova governance nella città della Mole: il torinese Marco Corcione e il tedesco Floris Somers, hanno rilevato il 100% delle quote assumendo rispettivamente il ruolo di Ceo e Presidente. L’operazione è stata portata a termine grazie anche al finanziamento di 2 milioni di euro concesso da Banca Territori del Monviso.

Consulenti per gli acquirenti sono stati lo studio Vasapolli e Associati Dottori Commercialisti, con i partner Andrea Vasapolli e Annamaria Alliaudi, che oltre ad avere curato il coordinamento generale si è occupato della strutturazione dell’operazione, dei profili fiscali e dell’execution, e lo studio Weigmann Studio Legale, con il partner Federico Restano, che ha curato gli aspetti legali.

In questo modo, Vaber Industriale rinnova il suo legame con il territorio in cui è nata e con la realtà produttiva torinese, pur essendo presente con i suoi prodotti in 35 paesi nel mondo. Il catalogo prodotti iniziale, destinato principalmente a clienti nel mondo automotive e carrozzeria, si è ampliato nel tempo per offrire soluzioni avanzate in ambito navale, ferroviario, aerospaziale e dei trasporti in generale. Non a caso, Vaber Industriale è oggi partner di prestigiosi brand internazionali produttori di yacht, supercar, treni, bus e molto altro.

Obiettivo della nuova proprietà è sviluppare ulteriormente parco clienti e linee prodotto, anche attraverso il potenziamento di ricerca e sviluppo: Vaber Industriale è stata tra le prime aziende del settore a offrire soluzioni di coating tecnici a base acqua, nonché tra i primi ad introdurre sul mercato adesivi e sigillanti non pericolosi.

L’acquisizione dell’intera società da parte di Marco Corcione e Floris Somers mira a consolidare una crescita sana ed organica del fatturato, al 65% frutto delle vendite sul mercato nazionale e per il 35% su quello estero, in tutti e cinque i continenti.

“Tenuto conto della solidità dell’azienda e delle prospettive di sviluppo, Banca Territori del Monviso ha deciso di sostenere questa importante acquisizione che ha, di fatto, riportato a Torino la guida dell’impresa - dichiara il Direttore Generale di Banca Territori del Monviso, Luca Murazzano -. Questa operazione rappresenta un esempio concreto del ruolo che la nostra Banca intende svolgere: affiancare imprese solide e imprenditori capaci anche in operazioni di finanza straordinaria e di particolare complessità, mettendo a disposizione competenze e risorse per favorire la crescita delle aziende e contribuire allo sviluppo economico e produttivo del territorio.”

Torinese anche la regia di tutta l’operazione, coordinata dallo Studio Vasapolli & Associati, specializzato in consulenza alle imprese e operazioni di M&A, nonché in materia di pianificazione patrimoniale, passaggio generazionale e trust, collaboratore abituale per tutte queste materie de Il Sole 24 Ore e di altre importanti riviste di settore.

Banca Territori del Monviso – Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura è attiva da oltre 70 anni nelle provincie di Cuneo e Torino. Opera attraverso 21 filiali e un moderno Centro Direzionale a servizio dei suoi 10.500 soci e 30.000 clienti, per conto dei quali amministra masse che superano i 2,3 miliardi di euro. Con un CET1 ratio al 31.12.2025 del 30.60% è tra gli istituti più solidi del sistema bancario nazionale.

Vaber Industriale S.p.A. è stata fondata a Torino nel 1957. Azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di coating, adesivi, sigillanti e collanti strutturali ad alte prestazioni destinati ai settori automotive, ferroviario, aerospaziale, navale, e dei trasporti. Presente con i propri prodotti in oltre 35 Paesi, è partner di importanti gruppi industriali internazionali e si distingue per la continua attività di ricerca e sviluppo, orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla sicurezza dei processi produttivi.

Lo Studio Vasapolli & Associati, con sedi a Torino e Milano, offre consulenza specialistica in materia tributaria, societaria e patrimoniale, con un focus su operazioni di finanza straordinaria, passaggi generazionali, trust, asset protection e pianificazione patrimoniale. Lo Studio assiste imprenditori, famiglie e imprese nella strutturazione di operazioni complesse, mettendo a disposizione competenze multidisciplinari e un approccio altamente personalizzato. Il fondatore, dott. Andrea Vasapolli, è un esperto de Il Sole 24 Ore, è Professionista Accreditato dell’Associazione “Il Trust in Italia”, Full Member (TEP) della Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), socio della International Fiscal Association, direttore scientifico delle riviste “Wealth Planning” e “Bilancio e non financial reporting” edite da Il Sole 24 Ore, svolge attività di docenza in vari Master e corsi di alta formazione post universitari ed è autore di numerosi libri e pubblicazioni specialistiche.

Weigmann Studio Legale, con sedi a Torino, Milano e Roma, opera nell’ambito del diritto civile e del diritto amministrativo, svolgendo la propria attività in sede giudiziale e stragiudiziale. L’avv. Federico Restano è cultore della materia di diritto commerciale presso l’Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza. Svolge attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” e la Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. È autore di varie pubblicazioni, nonché relatore in convegni in materia di diritto civile, bancario e commerciale.