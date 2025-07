Pochi ambulanti e zero servizi: il fallimento silenzioso del mercato del Villaretto

A distanza di soli quattro anni dalla sua tanto attesa inaugurazione, il mercato del quartiere Villaretto vive oggi una situazione critica. Nato nel 2021 dopo un’attesa lunga vent’anni, il mercato si tiene ufficialmente in piazza Colosimo in settimana con orario 7-14 e il sabato e prefestivi dalle 7 alle 15. Tuttavia, la realtà quotidiana è ben diversa da quella che le carte raccontano.

Il mercato, pur essendo formalmente attivo, non conta alcun concessionario di posteggio fisso. Gli unici operatori presenti sono spuntisti, la cui presenza è sporadica e fortemente discontinua. Questo ha causato una drammatica carenza di varietà merceologica, con banchi che si riducono a due presenze fisse nel pomeriggio.

Tentativi di rilancio, ma senza risultati

Nel tentativo di rivitalizzare l’area mercatale, l’assessorato al Commercio della Città di Torino, guidato da Paolo Chiavarino, ha promosso una sperimentazione pomeridiana con l’ordinanza 17 del maggio 2024. Attivando il mercato il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 19.30. Tuttavia, i numeri restano desolanti: in tutto il 2024, solo otto operatori hanno partecipato in modo saltuario a queste giornate.

“Stiamo valutando misure incentivanti - spiega Chiavarino -, come l’azzeramento sperimentale della tariffa giornaliera per l’occupazione del suolo pubblico. È un’ipotesi che stiamo discutendo con le associazioni di categoria”.

Un mercato senza servizi

La consigliera della Circoscrizione 6 Roberta Braiato denuncia una situazione ancora più preoccupante: “Non ci sono nemmeno i servizi di base: mancano luce, acqua e bagni pubblici”. Un’assenza che scoraggia sia gli operatori che i cittadini, rendendo poco attrattivo l’intero spazio mercatale.

Mentre la capogruppo di Forza Italia, Federica Scanderebech, autrice dell'interpellanza, sottolinea come la zona - “residenziale e molto bella” - sia di fatto priva di servizi. “Villaretto è un quartiere dimenticato, dove per comprare del pane o della frutta si devono percorrere chilometri - dichiara Scanderebech -. Il mercato sperimentale, nato grazie alla pressione del comitato di cittadini, aveva rappresentato una vera svolta per un’area storicamente priva di esercizi commerciali. L’iniziativa aveva riscosso grande consenso e partecipazione, specialmente tra la popolazione anziana e fragile. Oggi, la sua assenza è vissuta come un passo indietro, grave e ingiustificato.”

“È dovere dell’amministrazione garantire pari dignità e servizi anche nelle periferie - aggiunge la consigliera -. Non possiamo continuare a trattare quartieri come Villaretto come territori marginali, buoni solo per le promesse elettorali. Mi chiedo se la Giunta sia a conoscenza della cessazione del mercato, se siano state fatte valutazioni sugli effetti sociali e pratici per i residenti e soprattutto se esista una reale volontà politica di ripristinare stabilmente questa opportunità di acquisto locale".