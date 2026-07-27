Nasce "Galleria San Donato – Comunità in Rete": il digitale al servizio del commercio di prossimità e della vita del quartiere

Valorizzare il commercio di prossimità, rafforzare le relazioni tra esercenti, cittadini e realtà del Terzo Settore e contrastare il progressivo impoverimento del tessuto sociale ed economico del quartiere. Sono questi gli obiettivi di “Galleria San Donato – Comunità in Rete”, il nuovo progetto promosso da CSEN Piemonte in collaborazione con la Circoscrizione IV della Città di Torino e Confesercenti.

Il cuore dell’iniziativa è una piattaforma digitale dedicata a San Donato, strutturata come una galleria commerciale virtuale: una mappa interattiva con le schede di circa 40 attività, complete di descrizioni, immagini, orari, contatti e link ai canali digitali. Il sito sarà affiancato da pagine social per raccontare eventi, iniziative e buone pratiche del territorio.

Grande attenzione è riservata all’accessibilità digitale, con una progettazione conforme alle linee guida WCAG: contrasti cromatici adeguati, testi alternativi, gerarchia chiara dei contenuti e navigazione semplificata anche tramite tastiera.

Nel tempo, la piattaforma potrà integrare QR code informativi, sezioni dedicate all’inclusione, un e‑commerce solidale e un’area per le donazioni, diventando uno strumento di cohesione sociale e di sostegno all’economia locale.

L’obiettivo finale è trasformare il digitale in un ponte tra le persone, rafforzando il senso di comunità e costruendo un modello di rigenerazione urbana replicabile in altri quartieri della città.