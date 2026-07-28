Distretti del Commercio, la Circoscrizione 5 conquista il finanziamento regionale

La Circoscrizione 5 conquista il finanziamento regionale per i Distretti del Commercio. Oggi è stata approvata la graduatoria definitiva dei nuovi DUC 2026: a favore del territorio tra Borgo Vittoria e Vallette sono stati stanziati 20mila euro. Soldi che permetteranno di avviare il percorso di rilancio commerciale del territorio: tra gli obiettivi ci sono la promozione ed il rafforzamento delle attività di vicinato.

I commenti

"Come Regione - dichiarano il Vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e l’assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni –abbiamo scommesso sulle periferie, modificando la normativa: questo ci ha consentito di creare su Torino nuovi distretti anche in periferia, oltre a quello già presente in centro".

Grande entusiasmo anche da parte del coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore: "Il Distretto del Commercio ci consentirà di mettere in rete commercianti, associazioni e istituzioni, sviluppando una strategia comune. Sarà un’occasione per promuovere eventi, iniziative di marketing territoriale, servizi innovativi e progettualità capaci di rendere la Circoscrizione 5 ancora più attrattiva e competitiva”.