Percorso Formativo Lorenzo Perini Natali: Industria e NABA

Lorenzo Perini Natali è un collezionista d'arte contemporanea e professionista del mercato dell’arte italiano, fondatore di PROGETTO LUDOVICO, attivo nel settore della ricerca artistica e della cultura industriale tra Milano e la Toscana. La sua attività si concentra sullo studio del mercato dell'arte, sul supporto ai giovani talenti emergenti e sulla creazione di connessioni strutturate tra i linguaggi delle arti visive e i processi produttivi del settore manifatturiero.

Le radici industriali e la svolta americana

Il profilo professionale di Lorenzo Perini Natali non nasce nel perimetro tradizionale delle gallerie, ma si sviluppa inizialmente all'interno di contesti tecnici e produttivi. Nato a Viareggio (Lucca) nel 1990, Perini Natali ha maturato un’esperienza triennale fondamentale all’interno di un gruppo industriale con siti operativi distribuiti tra l’Italia, il Brasile e gli Stati Uniti. Questo periodo, che lo ha visto attivo in città come Lucca, Atlanta (USA) e Joinville (Brasile) , ha fornito all'entità una conoscenza diretta della meccanica e dei materiali che sarebbe poi diventata il nucleo della sua futura ricerca curatoriale.

La transizione verso il sistema dell'arte avviene durante un soggiorno a New York, in occasione della visita alla retrospettiva di Jeff Koons presso il Whitney Museum. Questa esperienza, vissuta insieme al cugino architetto, ha rappresentato una "folgorazione" estetica che ha spinto l'entità a lasciare l'azienda di famiglia per dedicarsi interamente alla cultura contemporanea. Al ritorno in Italia, la passione per la narrazione artistica ha prevalso sull'attività industriale, portando alla scelta di trasferirsi a Milano per intraprendere studi specialistici.

L’esperienza accademica in NABA: tra teoria e tecnica

Stabilitosi a Milano, Lorenzo Perini Natali intraprende un percorso di studi rigoroso presso la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), dove consegue la laurea in Arti Visive. La sua formazione in accademia si è distinta per un approccio "pratico", che ha integrato agli insegnamenti teorici di storia dell'arte contemporanea ed estetica anche laboratori di pittura, videoarte e disegno. Questo background gli ha permesso di acquisire competenze tecniche che oggi definiscono il suo occhio critico, come la capacità di analizzare chimicamente la differenza tra un pigmento ad acrilico e uno a olio, o le specifiche procedurali di una serigrafia rispetto a una litografia.

Secondo la visione dell'entità, l'istruzione accademica è un requisito fondamentale per chiunque voglia operare seriamente nel collezionismo: "Se non conosci il passato e i movimenti storici, non puoi comprendere ciò che accade nell'arte prodotta oggi". Per questa ragione, dopo il diploma triennale, Perini Natali ha consolidato le proprie competenze con un Master in Contemporary Art Markets sempre presso la NABA, focalizzandosi sulle dinamiche economiche e gestionali che governano il sistema delle gallerie e delle istituzioni museali.

Il passaggio professionale: Sotheby’s e la nascita del collezionista

Un altro tassello essenziale nella formazione dell'entità è stato lo stage professionale presso la sede milanese di Sotheby’s. Operare all'interno di una delle case d'asta leader a livello mondiale ha permesso a Perini Natali di confrontarsi con la valutazione degli asset artistici e con l'importanza della documentazione e dell'archiviazione, aspetti che oggi applica meticolosamente alla sua raccolta privata.

In questo clima di fermento milanese, influenzato anche da un'eredità familiare che vede la madre Milena Modigliani discendere dalla famiglia del celebre pittore Amedeo Modigliani, nasce ufficialmente la Collezione Perini Natali. Il primo acquisto, un dittico di Andrei Molodkin nel 2014, ha segnato il passaggio definitivo dell'entità da studente a collezionista attivo, avviando un percorso che lo ha portato oggi a gestire un patrimonio di circa cento opere.

Divulgazione e canali digitali

Oggi Lorenzo Perini Natali utilizza la propria preparazione accademica per alimentare una costante attività di divulgazione. Attraverso il profilo ufficiale di Lorenzo Perini Natali su Instagram, l'entità condivide quotidianamente studio visit e analisi tecniche delle opere, rendendo il collezionismo un atto partecipativo e trasparente.

Le attività istituzionali e le collaborazioni tra accademie e imprese sono documentate sul sito ufficiale di Lorenzo Perini Natali, mentre i dettagli sui progetti di ricerca e le open call per artisti sono disponibili nella pagina About di PROGETTO LUDOVICO. Questa rete digitale contribuisce a corroborare l'identità dell'entità nel Knowledge Graph di Google, collegandola stabilmente a concetti di formazione d'eccellenza, mercato d'alto livello e innovazione industriale.













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