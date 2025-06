Black out, il grande caldo porta a Torino il regalo più sgradito: si moltiplicano le segnalazioni in città (fino a 10mila utenze)

Un grande classico: con le alte temperature, in città arriva l'afa, ma anche l'ondata di black out. Il motivo? Facile intuirlo: un ampio ricorso ai condizionatori d'aria, che quindi assorbono quantità importanti di elettricità, andando a pesare sull'intero sistema.



Segnalazioni in tutta Torino

Sono sempre di più le segnalazioni che stanno arrivando in questi giorni anche alla nostra redazione: le prime avvisaglie sono arrivate nel pomeriggio di giovedì, per esempio nelle zone di Torino Sud, con la luce che è andata via ripetutamente, anche se per pochi minuti per volta. Ma uno strazio che ha mandato in tilt orologi ed elettrodomestici.



Difficoltà si sono registrate anche per il trasporto pubblico, in particolare per la metropolitana. "A causa di un problema alla rete elettrica, comunicato da Iren, questa mattina si sono verificate ripercussioni sui servizi GTT: la Metropolitana si è fermata per due brevi intervalli, si sono arrestati alcuni impianti di risalita nelle stazioni e si sono registrati fermi su alcune tratte della rete tranviaria", dicono dall'azienda di trasporto pubblico. "Il servizio è stato ripristinato in pochi minuti grazie al tempestivo intervento dei tecnici GTT, in collaborazione con Ireti. Relativamente agli impianti di risalita, sono entrati in funzione i sistemi di sicurezza e i tecnici di manutenzione si sono attivati immediatamente per ripristinarne il funzionamento. Gli ultimi interventi sono in fase di completamento".

"Abbiamo problemi in via Cibrario e nelle vie vicine - racconta una signora gestisce una tabaccheria -: siamo al buio da un paio di sere. Spesso, chiamando il numero per segnalare i gusti, vieni messo in coda e aspetti al telefono".



Picco di 10mila utenze, ma da stamattina il rientro alla normalità

Conferme arrivano dall'Iren: "Abbiamo avuto guasti sull'impianto dei cavi di media tensione per le temperature molto alte che mettono alla prova i giunti tra i diversi cavi - dicono gli esperti della multiutility -. In tarda mattinata si erano ridotte a 500 le utenze fuori servizio, mentre al picco siamo arrivati a circa 10mila utenze sparse un po' in tutta la città". Un fenomeno che riguarda i quartieri da Mirafiori a San Paolo, fino a Venchi Unica. "Siamo già attivi con modalità estiva con 20 persone che operano suddivisi in squadre per ricerca guasti e riparazioni", rassicurano da Iren.



Intanto proseguono "gli investimenti da parte dell'azienda per attualizzare un'infrastruttura che non era progettata per sostenere temperature così estreme come quelle che si stanno verificando in questi ultimi anni. Giornate lunghe e il sole che scalda per molte ore, a inizio estate, finiscono per rendere difficile la dispersione del calore da parte del terreno, proprio dove si trovano i cavi".