Brucia una casa in via Nicola Fabrizi: due autoscale e 20 vigili del fuoco in azione. Edificio evacuato

Intervento in corso da parte dei Vigili del fuoco di Torino in via Nicola Fabrizi: l'allarme è stato dato per l'incendio che si è sviluppato all'interno di un alloggio al secondo piano di un edificio di 4 piani.



Le squadre hanno evacuato lo stabile e quattro persone sono state portate fuori personale intervenuto, per poi essere affidate al soccorso sanitario visto che avevano respirato molto fumo.



Non si tratta di un'operazione semplice, visto che sul posto stanno intervenendo 7 squadre del Comando per un totale di 20 operatori, tra cui due autoscale.