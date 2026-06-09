Makhymo: il partner completo per l'ufficio moderno

Fondata nel 1979, Makhymo S.r.l. è un centro specializzato in consulenza e fornitura di servizi per l'ufficio, con sede ad Asti. Nel corso di oltre quattro decenni di attività, l'azienda ha costruito una proposta strutturata attorno a sei aree di competenza, capace di rispondere in modo integrato alle esigenze delle imprese: dalla gestione della stampa all'infrastruttura informatica, dall'arredo degli spazi lavorativi alle arti grafiche, fino ai servizi web e alle soluzioni visual. Un approccio che l'ha portata a installare oltre 5.000 dispositivi di stampa presso i propri clienti.

Stampa digitale: consulenza, vendita e noleggio

Il servizio di stampa digitale è uno dei pilastri storici dell'offerta Makhymo. L'azienda si occupa della vendita e del noleggio di stampanti, multifunzioni e plotter, gestendo diversi brand — tra cui Toshiba, Brother, Triumph-Adler, Xerox, Canon e Kyocera — per rispondere a ogni tipo di esigenza produttiva. Un consulente raggiunge direttamente il cliente in sede per valutare le macchine più adatte al contesto operativo specifico. Il rapporto non si esaurisce con la fornitura: il servizio di assistenza tecnica dedicata, mentre il noleggio operativo include manutenzione e aggiornamenti tecnologici con un canone mensile fisso, pianificabile come spesa operativa.

Arti grafiche: dalla stampa alla nobilitazione

Per chi opera nel settore grafico o ha esigenze di stampa creativa, Makhymo offre soluzioni avanzate che vanno oltre la stampa tradizionale. In qualità di rivenditore Xerox e Centro Assistenza Autorizzato (ASP), propone tecnologie come il Bianco Digitale con la stampante Xerox PrimeLink C9200WE, che permette di lavorare con colori metallici, fluorescenti e trasparenze su carta nera o colorata. L'azienda propone anche stampanti Proficio PX300 e PX500, progettate appositamente per centri stampa, tipografie e service digitali che prestano massima attenzione a qualità, tempi di lavorazione e redditività. La gamma si completa con la stampa transfer e la tecnologia DTF per personalizzare tessuti, gadget e materiali come legno, vetro e metallo, oltre a servizi di finishing — plastificazione, rilegatura, taglio — sviluppati in collaborazione con Plastitech e Tosingraf.

Informatica e IT: sicurezza, reti e assistenza

Il comparto IT di Makhymo copre l'intera infrastruttura tecnologica aziendale: dalla configurazione e manutenzione di modem, router, switch, server, NAS, PC e laptop, alla gestione della sicurezza informatica con soluzioni antivirus, firewall e software come Trend Micro e pfSense. Per le connessioni sicure viene adottata la tecnologia OpenVPN, con accesso remoto sicuro alle risorse aziendali autorizzate. Sul fronte storage, l'azienda offre backup centralizzato — configurabile su base giornaliera, settimanale o in tempo reale — con protezione anti-ransomware. Per l'hardware, Makhymo collabora con HP, Lenovo e Synology. Il servizio di assistenza tecnica garantisce un tempo di risposta medio di 24-48 ore lavorative, con copertura geografica che comprende Piemonte, Lombardia Occidentale e Liguria.

Arredo per l'ufficio: spazi su misura

La progettazione degli spazi di lavoro è affidata a un team che comprende consulenti e arredatori specializzati. Il processo parte dall'analisi delle esigenze del cliente per arrivare a soluzioni personalizzate, con l'obiettivo di rendere ogni ambiente funzionale ed efficiente. L'approccio integrato permette di seguire il progetto in tutte le sue fasi, dalla pianificazione alla realizzazione.

Soluzioni visual: digital signage e lavagne interattive

L'area visual comprende due linee di prodotto distinte. Il Digital Signage offre display ad alta definizione per promuovere prodotti e servizi, comunicare informazioni in tempo reale e gestire più schermi da un'unica piattaforma, con contenuti personalizzabili per luogo, momento e target. Le applicazioni tipiche includono retail, reception aziendali, eventi e strutture ricettive. Le Lavagne Interattive sono invece pensate per ambienti di lavoro, formazione e collaborazione a distanza: rispondono al tocco con precisione, si collegano a dispositivi esterni e permettono di condividere documenti in tempo reale. Per entrambe le soluzioni, Makhymo accompagna il cliente in tutte le fasi: consulenza, progettazione, installazione e assistenza continuativa.

Servizi web: dalla presenza online alla strategia digitale

Makhymo supporta PMI e professionisti nella crescita online con un'offerta modulare che include la realizzazione di siti web vetrina, e-commerce, landing page e soluzioni custom. Tutti i siti vengono sviluppati con attenzione a velocità, ottimizzazione mobile e SEO. A completare l'offerta ci sono la gestione professionale dei social media su Meta (Facebook e Instagram), TikTok e LinkedIn — con piano editoriale, creazione contenuti e reportistica — e la pianificazione di campagne pubblicitarie su Google Ads e Meta Ads. Il percorso inizia sempre da un'analisi della presenza digitale attuale e del posizionamento competitivo, per costruire una strategia misurabile nel tempo.

Un unico interlocutore per il mondo ufficio

Il tratto distintivo di Makhymo è la capacità di gestire in modo integrato tutte le dimensioni dell'ufficio moderno, senza che il cliente debba rivolgersi a fornitori diversi per ogni esigenza. La mission dichiarata è rendere la vita più semplice alle persone e alle aziende, con un approccio fondato sull'ascolto e sulla proattività. Il team — composto da tecnici, architetti, arredatori e consulenti specializzati — studia nel dettaglio ogni progetto per offrire soluzioni personalizzate. L'investimento in ricerca e formazione continua è parte della strategia aziendale, orientata ad anticipare i cambiamenti del mercato.

Makhymo nella provincia di Torino

Makhymo opera attivamente nella provincia di Torino, offrendo la propria gamma completa di servizi alle aziende e ai professionisti del territorio. Dalla consulenza per la stampa digitale alle soluzioni IT, dall'arredo per l'ufficio ai servizi web, il team di Makhymo è disponibile per sopralluoghi, analisi e interventi tecnici direttamente presso le sedi dei clienti torinesi.

Contatti

Makhymo S.r.l. | info@makhymo.it | www.makhymo.it

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