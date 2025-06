Blitz della Municipale e Atc in Barriera: sgombero degli alloggi occupati

Nuovo sgombero in corso nella case popolari occupate in Barriera di Milano. A partire dalle prime luci dell'alba la Polizia Municipale, insieme alle altre forze dell'ordine, è al lavoro in via Desana per liberare diversi appartamenti Atc che da tempo avevano degli inquilini abusivi.

Gli interventi in Barriera

Dopo gli interventi in via Bologna e corso Agnelli, è stata eseguita questa mattina una nuova operazione di sgombero in Barriera di Milano, dove gli alloggi erano da tempo occupati abusivamente e in condizioni di forte degrado.

Sul posto anche l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda e l'assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone. "Non daremo tregua -commenta Marrone - a chi vuole ridurre i quartieri popolari a zone franche e senza regole. Non ci fermeremo finché non avremo recuperato e assegnato ogni alloggio a chi ne ha realmente diritto, con il nuovo corso di Atc, quest’anno le assegnazioni degli alloggi aumenteranno dell’80% grazie all’Autorecupero e agli interventi sugli alloggi di risulta".

"L'operazione - sottolinea Porcedda - è stata portata a termine senza particolari problemi. Un risultato possibile anche grazie alla preziosa attività di mediazione svolta in questi contesti dalla Polizia Locale, che sta consentendo di riportare alla legalità molte di queste situazioni, restituendo le abitazioni alle famiglie che ne sono legittimamente in attesa".



Nello stabile, che ospita complessivamente 87 unità immobiliari, un altro alloggio occupato senza titolo era stato recuperato nei mesi scorsi. Con l’operazione di oggi nel complesso non sono più presenti occupazioni abusive. “Con l’intervento di oggi – dichiara Maurizio Pedrini, presidente di Atc del Piemonte Centrale - riportiamo la legalità in un complesso in cui i residenti ci chiedono, giustamente, di sentirsi sicuri. Ringrazio il Prefetto per la sensibilità e l’attenzione ancora una volta dimostrate al contrasto alle occupazioni abusive; le forze dell’ordine e la polizia locale per aver reso possibile il recupero di oggi e il personale dell’Agenzia che sta provvedendo a mettere in sicurezza gli alloggi recuperati. Il nostro obiettivo resta quello di riportare la legge dello Stato in tutti i quartieri di edilizia sociale in cui ci siano occupazioni da parte di soggetti senza titolo”.

Dall’inizio dell’anno sono circa 50 gli alloggi di edilizia sociale recuperati sul territorio della Città Metropolitana di Torino, di cui 45 solo a Torino città.

“La Circoscrizione 6 accoglie con gioia l’intervento delle forze dell’ordine, frutto di un coordinamento efficace, e ringrazia la Polizia, l’Atc e la Regione Piemonte per l’impegno concreto nel ripristinare la legalità nei nostri quartieri. Si percepisce chiaramente un cambiamento positivo, grazie al nuovo assessorato alla Casa e alla rinnovata guida di Atc. Continueremo a monitorare attentamente la situazione, segnalando le criticità ancora presenti e lavorando con determinazione per migliorare il nostro territorio, sempre al fianco dei cittadini onesti” dichiara il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto.

“Nella Circoscrizione 6 soffia finalmente il vento della legalità - dichiara la capogruppo di Fdi, Verangela Marino -. Per troppo tempo queste palazzine sono state ostaggio del degrado. Ora, grazie all’assessore Marrone e a tutte le istituzioni che si sono messe al lavoro, i cittadini possono finalmente vedere un cambiamento concreto. Una dopo l’altra, nella Circoscrizione 6 le occupazioni abusive hanno il tempo contato”.