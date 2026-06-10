Via alla raccolta firme davanti alla scuola: "Serve un dosso per rallentare le auto"

Dopo il confronto aperto nelle scorse settimane sugli interventi per migliorare la sicurezza stradale nel quartiere Vanchiglia, ora arriva una nuova iniziativa dal basso. È infatti partita lo scorso weekend una raccolta firme per chiedere la realizzazione di un dosso in cemento all’uscita della scuola elementare Gino Strada, sul lato di via Guastalla 23.

Primo firmatario della petizione è Salvatore Pedone, che insieme ad altri residenti e genitori sollecita un intervento capace di ridurre la velocità dei veicoli in un punto considerato particolarmente delicato durante gli orari di entrata e uscita degli alunni.

La richiesta: un attraversamento rialzato

L'obiettivo della raccolta firme è ottenere la realizzazione di un dosso rialzato in corrispondenza dell’uscita scolastica, una soluzione già adottata in altre zone della città per aumentare la sicurezza dei pedoni e indurre gli automobilisti a moderare la velocità.

Secondo i promotori, l’attuale configurazione della strada non garantirebbe sufficienti condizioni di sicurezza per bambini e famiglie, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso. Da qui la richiesta di un intervento strutturale che possa fungere da deterrente contro il traffico veloce e rendere più sicuro l’attraversamento.

Un tema dibattuto in Circoscrizione

La petizione segue il percorso di confronto già avviato nelle scorse settimane tra residenti, scuola e istituzioni. A maggio, infatti, in commissione circoscrizionale era stato illustrato un progetto di riqualificazione dell’area compresa tra via Guastalla, via Balbo e via Buniva.

Tra le ipotesi sul tavolo figurano l'allargamento dei marciapiedi in corrispondenza della terza uscita del plesso Fontana e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati all’angolo con via Santa Giulia. Interventi pensati per garantire maggiore spazio ai pedoni e una più efficace moderazione del traffico nei pressi degli edifici scolastici. Come spiegato dal coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 7, Giuseppe Piras, il modello di riferimento è quello già sperimentato con interventi analoghi in via Buniva.