Emergenza caldo, al via i punti informativi nei giardini di quartiere

Prenderà il via il 29 giugno il progetto "Emergenza Caldo - Estate 2026", un'iniziativa dedicata alla prevenzione e all'assistenza della popolazione durante le ondate di calore che caratterizzeranno il periodo estivo.

L'iniziativa della Circoscrizione 5, promossa dal coordinatore all’Ambiente, Giorgio Tassone, e dal coordinatore alla Sanità, Stefano Subbiani, vedrà la collaborazione della Protezione Civile e di personale medico specializzato. In ogni postazione saranno presenti complessivamente quattro volontari, impegnati nel fornire informazioni utili ai cittadini sui rischi legati alle alte temperature e sui comportamenti corretti da adottare per prevenire malori e colpi di calore.

I punti verdi

I punti verdi informativi saranno allestiti a rotazione nei principali giardini pubblici del territorio, con l'obiettivo di raggiungere anziani, famiglie e persone fragili che frequentano le aree verdi durante i mesi più caldi.

Il calendario delle attività prevede: giardino Ugo Pecchioli il 6 luglio e giardini Vanoli il 13 luglio. Durante gli appuntamenti i cittadini potranno ricevere materiale informativo, consigli sanitari e indicazioni pratiche per affrontare in sicurezza le giornate caratterizzate da temperature elevate.

La 5: “Vicini agli anziani”

"Con questo progetto vogliamo essere presenti sul territorio e vicino alle persone più esposte agli effetti del caldo estremo – spiegano Tassone e Subbiani – Informazione, prevenzione e assistenza rappresentano strumenti fondamentali per tutelare la salute pubblica durante l'estate".