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"Canestro & Merito": 12 borse di studio per premiare l'impegno scolastico dei giovani di Grugliasco

C'è tempo fino al 17 giugno per presentare la domanda: tutto quello che c'è da sapere

Immagine d'archivio

Il Comune di Grugliasco sostiene il merito scolastico e la pratica sportiva attraverso il progetto "Canestro & Merito", promosso da Pallacanestro Grugliasco e patrocinato dall'Amministrazione comunale. L'iniziativa mette a disposizione 12 borse di studio sportive rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo grado (11-13 anni), offrendo loro la possibilità di partecipare gratuitamente a una settimana del Camp Estivo di Specializzazione Basket organizzato dalla società sportiva. L'obiettivo del progetto è valorizzare l'impegno nello studio, riconoscendo il ruolo educativo dello sport come strumento di crescita personale, inclusione sociale e sviluppo delle competenze relazionali. Un'iniziativa che rafforza il legame tra scuola, sport e comunità, offrendo ai giovani un'opportunità concreta di formazione e partecipazione. La borsa di studio comprende la partecipazione alle attività sportive e formative del camp con istruttori qualificati, il servizio mensa e la copertura assicurativa. Possono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di Grugliasco oppure tesserati presso Pallacanestro Grugliasco. Il camp si svolgerà presso la palestra della Scuola Media "C. Levi" di viale Radich 8 a Grugliasco nei seguenti periodi: · * dal 22 al 26 giugno 2026; · * dal 29 giugno al 3 luglio 2026; · * dal 6 al 10 luglio 2026. Qualora il numero delle richieste superi i 12 posti disponibili, verrà predisposta una graduatoria sulla base della media finale dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico 2025/2026. In caso di ulteriore parità saranno considerate eventuali situazioni di fragilità sociale, economica o familiare adeguatamente documentate, oltre all'ordine di presentazione della domanda. Le domande dovranno essere presentate entro il 17 giugno 2026 attraverso il modulo online predisposto dall'organizzazione al seguente link https://moduli.golee.it/pallacanestro-grugliasco/canestro-e-merito-domanda-di-ammissione , allegando la documentazione richiesta. Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 20 giugno 2026. «Con "Canestro & Merito" – sottolineano il Sindaco Emanuele Gaito e la Vice Sindaca Elisa Martino - il Comune di Grugliasco conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi educativi che sappiano coniugare rendimento scolastico, passione sportiva e crescita personale, offrendo ai nostri giovani nuove opportunità di sviluppo e partecipazione. Tutto questo – concludono -, lavorando sempre in sinergia con le realtà del territorio».

comunicato stampa

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