Il Pd si prepara all’anno elettorale con la Festa dell’Unità del Pinerolese

È una Festa dell’Unità pre-elettorale quella che partirà domani, giovedì 11, e si chiuderà domenica 14 giugno al Veloce Club di piazzale Santa Croce 3 a Pinerolo.

“Siccome sarà quasi sicuramente l’ultima festa prima degli appuntamenti elettorali del 2027, elezioni comunali a Pinerolo e politiche, Abbiamo strutturato il programma per lavorare a proposte che riguardano la città – premette la segretaria del circolo Silvia Lorenzino –. Inoltre ricorrono gli 80 anni del voto alle donne e abbiamo dedicato la domenica a un appuntamento dove donne che hanno ruoli importanti raccontano le loro attività e fanno proposte, perché pensiamo che questa ricorrenza serva per ‘prendere parola per attivare un cambiamento’, come recita lo slogan della giornata”.

L’inaugurazione di domani alle 18 sarà affidata al segretario metropolitano Marcello Mazzù e coinvolgerà i segretari dei circoli del Pinerolese. Seguirà, alle 18,30, ‘Verso Pinerolo 2027’, un incontro dove i consiglieri comunali Pd Luca Barbero e Matteo Giorgis faranno un quadro dei risultati del questionario compilato da iscritti e simpatizzanti nelle scorse settimane.

Venerdì alle 18 spazio a una riflessione su ‘Sport e geopolitica nel nuovo disordine mondiale’ con il deputato Mauro Berruto, il cooperante di We Football Ranieri Salvini e il giornalista de l’Eco del Chisone Aldo Peinetti.

Sabato pomeriggio sarà una giornata di tavoli tematici: Fare salute – Fare Welfare (a cura di Giovanni Borgarello), Trasporto e mobilità (a cura di Monica Canalis) e Ambiente e territorio a cura di Elvio Rostagno. La restituzione degli esiti sarà moderata da Paola Molino, direttrice de l’Eco del Chisone.

La domenica infine sarà dedicata alle donne con due appuntamenti che coinvolgeranno oltre a Canalis e Lorenzino, Bruna Peyrot, presidente della Fondazione Centro culturale valdese, Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese, Chiara Foglietta, assessora alla Transizione ecologica della Città di Torino e Anna Prat, esperta di Rigenerazione urbana.

Tutte le sere sono previste cene a tema (per prenotazioni 334 1844589) e, tranne la domenica, eventi musicali e teatrali.

Il rebus delle prossime Comunali

Chiusa la festa, il Pd tornerà ad affrontare il nodo del candidato a sindaco del campo largo. I rumors parlano di una parte del partito, tra cui i consiglieri Barbero e Giorgis, che siedono al tavolo delle trattative, pronti ad accogliere la candidatura della vicesindaco Francesca Costarelli. Mentre un’altra parte vuole difendere i nomi proposti dal partito: Lorenzino e Rostagno. Se il nodo verrà sciolto entro l’estate, è possibile che si arrivi a un’intesa su Costarelli, nel nome dell’unità di un campo largo spostato a sinistra. Altrimenti la partita potrebbe risolversi dopo le vacanze con il confronto con le segreterie torinesi. In attesa di capire anche il perimetro effettivo del campo largo a livello nazionale e quale sarà la sua guida, o, perlomeno, come verrà scelta.