Grandi eventi a Torino, Confesercenti: "Tavolo di controllo preventivo per affrontare i possibili problemi"

“Un tavolo tecnico di confronto fra Prefettura, Questura, Comune, associazioni di categoria e associazioni di via per affrontare le problematiche legate ai grandi e ai piccoli eventi“. E' questa la proposta presentata da Confesercenti nell’incontro che si è svolto in Prefettura alla presenza del Prefetto, del Questore, degli Assessori comunali Carretta e Porcedda e delle associazioni di categoria.

“Ci sembra – spiega il presidente di Confesercenti, Vincenzo Nettis – un metodo efficace per tenere in equilibrio le esigenze di tutti i soggetti coinvolti: quelle delle attività commerciali che devono subire il minor impatto possibile, quelle della sicurezza e quella di continuare con le iniziative e gli eventi che hanno consentito in questi anni a Torino di consolidare e aumentare la sua caratura di città sempre attrattiva. Uno sforzo che non va abbandonato e del quale va dato merito all’amministrazione comunale: è proprio la varietà e la molteplicità di eventi che ha consentito di ottenere questo risultato".



"Dal nostro punto di vista - prosegue -, il tavolo dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale tutti i soggetti interessati a ciascun evento preventivamente si confrontano e individuano la soluzione più efficace. In questo senso, c’è già un esempio virtuoso, quello di CioccolaTò, realizzato in uno spirito di collaborazione fra tutti gli attori. Siamo convinti – conclude Nettis – che rendere istituzionale questo metodo consentirebbe di ottenere risultati concreti e soddisfacenti per tutti, rispetto a iniziative estemporanee di pura protesta che non portano da nessuna parte”.