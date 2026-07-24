Caso Rear, disposta l'archiviazione per gli indagati

Disposta l'archiviazione per Laus e altri indagati del caso Rear. Secondo quanto riporta l'Ansa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, Cristina Barillari, ha predisposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del parlamentare Pd Mauro Laus, la presidente del Consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo, e l'assessore ai Grandi eventi della Città di Torino Domenico Carretta.

Gli indagati erano accusati di aver distratto fondi dalla cooperativa Rear con finalità politiche.