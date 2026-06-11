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Economia e lavoro | 11 giugno 2026, 07:17

Aerospazio alla tedesca, Torino e il Piemonte si alleano con il colosso della Renania-Vestfalia

Con la firma dell'accordo di collaborazione con Aerospace Nwr si arriva a realizzare una massa critica di 850 aziende di primo piano, tra Difesa, droni taxi e micro satelliti

Il momento della firma

Il momento della firma

Prima il Nord Ovest italiano, quindi le grandi potenze del Nord Europa. Prosegue la campagna di alleanze per il Distretto dell'aerospazio torinese e piemontese. In particolare, a poche settimane dalla firma del protocollo d’intesa con il Lombardia Aerospace Cluster (LAC) e il Distretto ligure SIIT (Sistemi Intelligenti Integrati), in queste ore un'altra intesa vede crescere la collaborazione con un colosso come AeroSpace.NRW, il cluster per l'aviazione e lo spazio dello stato tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia. 

Una potenza da 850 aziende

L'accordo si inserisce ufficialmente nella cornice delle relazioni bilaterali tra la Regione Piemonte e lo Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, avviate con la Dichiarazione d’Intenti congiunta firmata a Torino il 15 febbraio 2022. E mette insieme la nostra filiera da oltre 450 aziende (dalle grandi aziende industriali alle PMI specializzate), con oltre 35mila addetti complessivi e un fatturato stimato in circa 8 miliardi di euro annui e uno dei motori economici della Germania, con circa 400 aziende altamente specializzate nel settore aerospaziale, supportate da una solida rete di università e istituti di ricerca. A livello nazionale, oltre 120.000 lavoratori altamente qualificati sono impiegati in questo settore, a cui si aggiungono le migliaia di persone impiegate nel settore della logistica aeroportuale.

La firma al tavolo

Il Memorandum of Collaboration (MoC) è stato siglato da Maurizio De Mitri, presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte e da Harald Cremer, Network Manager di AeroSpace.NRW (gestito da NMWP Management GmbH per conto del Ministero dell'Economia, dell'Industria, della Protezione del Clima e dell'Energia della Renania Settentrionale-Vestfalia) alla presenza del presidente della Renania Settentrionale- Vestfalia Mona Neubaur, a Berlino durante ILA Berlin Air Show (Internationale Luft-und Raumfahrtausstellung). 

Obiettivo Europa

La complementarità tecnologica tra Torino e Düsseldorf, dove ha la sede AeroSpace.NRW, consentirà lo sviluppo di progetti congiunti di eccellenza, orientati in particolare ai programmi quadro e ai finanziamenti dell'Unione Europea (Horizon Europe, Clean Aviation, European Defence Fund) inerenti in particolare ad aviazione sostenibile, piccoli satelliti, droni e taxi volanti e Intelligenza Artificiale. "Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo del nostro ecosistema - dice Maurizio De Mitri -. Il Piemonte vanta una filiera aerospaziale completa e di eccellenza. Collaborare con un partner strategico come AeroSpace.NRW ci permetterà di amplificare le opportunità di innovazione e di posizionare la nostra filiera al centro delle grandi reti di finanziamento europee, portando benefici concreti alle oltre 350 aziende e ai 35.000 lavoratori del nostro territorio".

Soddisfatto anche Harald Cremer: "L'industria aerospaziale europea rimarrà competitiva a livello globale solo se solidi ecosistemi regionali uniranno le forze con un obiettivo chiaro, con il Piemonte e la Renania Settentrionale-Vestfalia, stiamo unendo due regioni altamente industrializzate le cui capacità si completano a vicenda in modo eccezionale. Questo Memorandum di Collaborazione non riguarda quindi solo la creazione di sinergie tra aziende e organizzazioni di ricerca; si tratta di rafforzare la sovranità tecnologica europea, accelerare l'aviazione sostenibile, promuovere la commercializzazione nello spazio e aprire opportunità concrete per le industrie di entrambe le regioni".

Massimiliano Sciullo

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