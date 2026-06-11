Aerospazio alla tedesca, Torino e il Piemonte si alleano con il colosso della Renania-Vestfalia

Prima il Nord Ovest italiano, quindi le grandi potenze del Nord Europa. Prosegue la campagna di alleanze per il Distretto dell'aerospazio torinese e piemontese. In particolare, a poche settimane dalla firma del protocollo d’intesa con il Lombardia Aerospace Cluster (LAC) e il Distretto ligure SIIT (Sistemi Intelligenti Integrati), in queste ore un'altra intesa vede crescere la collaborazione con un colosso come AeroSpace.NRW, il cluster per l'aviazione e lo spazio dello stato tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Una potenza da 850 aziende

L'accordo si inserisce ufficialmente nella cornice delle relazioni bilaterali tra la Regione Piemonte e lo Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, avviate con la Dichiarazione d’Intenti congiunta firmata a Torino il 15 febbraio 2022. E mette insieme la nostra filiera da oltre 450 aziende (dalle grandi aziende industriali alle PMI specializzate), con oltre 35mila addetti complessivi e un fatturato stimato in circa 8 miliardi di euro annui e uno dei motori economici della Germania, con circa 400 aziende altamente specializzate nel settore aerospaziale, supportate da una solida rete di università e istituti di ricerca. A livello nazionale, oltre 120.000 lavoratori altamente qualificati sono impiegati in questo settore, a cui si aggiungono le migliaia di persone impiegate nel settore della logistica aeroportuale.

La firma al tavolo

Il Memorandum of Collaboration (MoC) è stato siglato da Maurizio De Mitri, presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte e da Harald Cremer, Network Manager di AeroSpace.NRW (gestito da NMWP Management GmbH per conto del Ministero dell'Economia, dell'Industria, della Protezione del Clima e dell'Energia della Renania Settentrionale-Vestfalia) alla presenza del presidente della Renania Settentrionale- Vestfalia Mona Neubaur, a Berlino durante ILA Berlin Air Show (Internationale Luft-und Raumfahrtausstellung).

Obiettivo Europa

La complementarità tecnologica tra Torino e Düsseldorf, dove ha la sede AeroSpace.NRW, consentirà lo sviluppo di progetti congiunti di eccellenza, orientati in particolare ai programmi quadro e ai finanziamenti dell'Unione Europea (Horizon Europe, Clean Aviation, European Defence Fund) inerenti in particolare ad aviazione sostenibile, piccoli satelliti, droni e taxi volanti e Intelligenza Artificiale. "Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo del nostro ecosistema - dice Maurizio De Mitri -. Il Piemonte vanta una filiera aerospaziale completa e di eccellenza. Collaborare con un partner strategico come AeroSpace.NRW ci permetterà di amplificare le opportunità di innovazione e di posizionare la nostra filiera al centro delle grandi reti di finanziamento europee, portando benefici concreti alle oltre 350 aziende e ai 35.000 lavoratori del nostro territorio".



Soddisfatto anche Harald Cremer: "L'industria aerospaziale europea rimarrà competitiva a livello globale solo se solidi ecosistemi regionali uniranno le forze con un obiettivo chiaro, con il Piemonte e la Renania Settentrionale-Vestfalia, stiamo unendo due regioni altamente industrializzate le cui capacità si completano a vicenda in modo eccezionale. Questo Memorandum di Collaborazione non riguarda quindi solo la creazione di sinergie tra aziende e organizzazioni di ricerca; si tratta di rafforzare la sovranità tecnologica europea, accelerare l'aviazione sostenibile, promuovere la commercializzazione nello spazio e aprire opportunità concrete per le industrie di entrambe le regioni".