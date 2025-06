Smantellata la banda che era il terrore della collina: avevano messo a segno 68 furti. Otto persone nei guai [VIDEO]

Potrebbe esserci la loro mano dietro ben 68 furti in abitazione messi a segno nel corso degli ultimi mesi, durante i quali erano diventati letteralmente il terrore della collina torinese. I carabinieri della Compagnia di Chieri hanno chiuso le indagini nei confronti di otto persone, in parte già in carcere presso il Lorusso e Cutugno.

Tanti infatti sono gli indizi raccolti nei loro confronti e l'accusa di cui dovranno rispondere è “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e ricettazione”. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, gli otto appartenenti alla “banda”, per lo più di origine albanese, hanno effettuato numerosissimi furti commessi fra gennaio 2024 e marzo 2025 in Torino e provincia.



Proprio durante uno degli ultimi colpi, nella primavera scorsa, parte della banda era stata intercettata e arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Chieri, interrompendo così la scia di paura per i cittadini della collina torinese. Dalle indagini è emersa una vera e propria struttura gerarchicamente organizzata con la disponibilità di automobili di copertura falsamente intestate per poter eseguire i reati, collaboratori che potessero custodire la refurtiva e canali di rivendita per gli oggetti preziosi portati via dalle case.