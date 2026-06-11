Farmaceutica, l’industria che tiene insieme export, ricerca e lavoro qualificato

Il settore farmaceutico europeo continua a rappresentare un motore industriale e occupazionale di primo piano. L’export sostiene filiere estese, occupazione diretta e indiretta, attività di ricerca, logistica, produzione, qualità, regolatorio e accesso al mercato.

La notizia più rilevante, però, riguarda l’impatto sul lavoro. Le esportazioni farmaceutiche sostengono quasi un milione di posti nell’Unione europea, segnalando la forza di un comparto ad alta intensità di competenze.

La farmaceutica non vive soltanto nei laboratori. Accanto a ricerca e sviluppo operano figure di marketing, market access, medical affairs, regulatory affairs, supply chain, qualità, farmacovigilanza, data analysis e management sanitario. Ogni nuovo prodotto richiede percorsi lunghi, regole stringenti, dialogo con autorità, attenzione ai pazienti e capacità di portare innovazione dentro sistemi sanitari complessi. Per questo il settore chiede profili specializzati e aggiornati.

L’Italia occupa da anni una posizione importante nella produzione farmaceutica europea. Le imprese del comparto investono in ricerca, esportano, collaborano con università, ospedali e centri clinici. La crescita internazionale amplifica il bisogno di figure capaci di comprendere mercati, normative e modelli di accesso. Un professionista del pharma deve saper leggere il prodotto, ma anche il contesto: politiche sanitarie, sostenibilità economica, bisogni clinici, concorrenza e relazioni istituzionali.

Questa evoluzione rende il settore interessante anche per laureati e professionisti provenienti da percorsi diversi. Biotecnologie, farmacia, chimica, medicina, economia, ingegneria gestionale, comunicazione scientifica e diritto possono trovare spazi specifici. La chiave consiste nel tradurre la propria base disciplinare in competenze di settore, perché il pharma usa un linguaggio proprio e richiede attenzione rigorosa ai processi.

Il master farmaceutico di 24ORE Business School rientra nell’area Sanità, Pharma e Biomed, che raccoglie percorsi dedicati al marketing farmaceutico, al management sanitario, al biomedicale, alla comunicazione scientifica, agli affari regolatori e alle nuove competenze richieste dall’innovazione. La sezione si rivolge sia a giovani laureati sia a professionisti che desiderano specializzarsi o cambiare traiettoria dentro il settore salute.

Un percorso formativo in ambito pharma deve tenere insieme conoscenza del mercato, casi aziendali, lessico regolatorio e capacità manageriali.

In ogni caso, non basta conoscere il prodotto, ma occorre capire come arriva al paziente, come si costruisce una strategia di accesso, come si dialoga con stakeholder clinici e istituzionali, come si rispettano vincoli di qualità e compliance. Questo rende la formazione un passaggio utile per chi ambisce a ruoli più strutturati.

24ORE Business School porta in questa area la propria esperienza nella formazione professionale e un network aziendale ampio. Docenti provenienti dal settore, formule full time o executive e contatto con realtà partner offrono un approccio vicino al mercato. In un comparto che unisce export, innovazione e impatto sociale, la qualificazione delle competenze diventa una condizione per contribuire a una filiera sempre più strategica.

Il legame tra export e occupazione mostra anche l’importanza delle filiere. Un farmaco arriva al mercato attraverso ricerca, produzione, confezionamento, controlli qualità, distribuzione, informazione scientifica e monitoraggio post-commercializzazione. Ogni passaggio coinvolge competenze specialistiche e responsabilità elevate. La crescita delle esportazioni amplifica questa domanda perché richiede conoscenza di mercati, standard regolatori e coordinamento internazionale.

La trasformazione digitale aggiunge nuove aree di sviluppo. Dati clinici, real world evidence, intelligenza artificiale, strumenti di comunicazione scientifica e tecnologie biomediche cambiano il modo in cui le aziende progettano, monitorano e raccontano l’innovazione. Il professionista del futuro dovrà comprendere scienza, regole e management. La formazione può aiutare a costruire questo ponte, soprattutto per chi arriva da un percorso accademico molto verticale.

Il settore offre inoltre una forte dimensione internazionale. Anche ruoli svolti in Italia dialogano con procedure, mercati e partner globali. Per questo contano inglese professionale, cultura regolatoria e capacità di lavorare in team multidisciplinari. Un master può rendere più leggibile questo ecosistema a chi vuole entrarci.









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