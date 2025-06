Una settimana su Diritti, Ambiente e Cultura per i rifugiati: sono 125 mila in Piemonte

Scappano da guerre, discriminazioni, disastri naturali e il 20 giugno è la Giornata mondiale per puntare i riflettori su di loro: i rifugiati. Anche a Torino sarà celebrata, insieme dall'associazione Mosaico e dal Comune. Le celebrazioni si terranno per una settimana intera, dal 16 al 21 giugno, in occasione della Settimana Internazionale Diritti, Ambiente e Culture. Un festival dedicato alle migrazioni forzate ideato da persone rifugiate a Torino e in Italia, per promuovere la conoscenza di questo fenomeno.

Le crisi ambientali saranno al centro della quarta edizione del festival, vista la profonda relazione con le migrazioni, così come la cultura che può essere una leva di coesione e cittadinanza. L'edizione 2025 aprirà il 16 giugno con la visita guidata al museo A come Ambiente, il 18 giugno ci sarà un laboratorio sul benessere psicologico di studenti e studentesse rifugiati, al Salone Casa Valdese e il giovedì sarà il turno della proiezione del film "Into Paradiso" di Paola Randi, con la presenza della regista al Sa Lolla di corso Umbria.

Dal 20 giugno le celebrazioni entreranno nel vivo, a partire dalla commemorazione istituzionale in Sala Rossa alle ore 11. La sera, alle 18, ci sarà la proiezione del film "Oltre la Valle" di Virginia Bellizzi, all'InformaGiovani Il Punto di Via Fagnano con la presenza dell'autrice e, dalle 19, Mosaico parteciperà con uno stand informativo al Museo Egizio. Per chiudere, il 21 giugno il Centro Culturale Dar al Hikma di Via Gianfrancesco Fiochetto sarà il luogo di una mostra artistica, spettacolo musicale e cena sociale. Durante la serata sarà inaugurata la mostra del concorso artistico "Ai miei sogni non rinuncio", che raccoglie le opere realizzate da artisti e artiste rifugiate e con background migratorio, curato da Mosaico. Saranno inoltre presentate le opere realizzate dal gruppo di donne rifugiate "Non siamo sole". La serata si concluderà con un’esibizione del coro "Gli Abbaini" e con una cena sociale condivisa.

"Siamo alla quarta edizione e spero che questa possa essere una tradizione - ha commentato Berthan Nzonza, direttore di Mosaico -. Torino è forse l'unica città che ha aperto i templi della democrazia ai rifugiati. Il 20 giugno è fatto per fermarsi e avere uno sguardo di 5 minuti su questi uomini, donne e bambini che hanno lasciato tutto. Quest'anno iniziamo ad avere la collaborazione del museo A come Ambiente, il sostegno di Lavazza per dare premi ai due vincitori dei concorsi di poesia e di pittura".

"Il numero di rifugiati a livello globale aumenta - ha spiegato Massimo Gnone di UNHCR, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati - nel nuovo report sono più di 122 milioni. Il 73% di loro vive nei paesi a basso medio reddito e il 19% nei paesi a basso e bassissimo reddito, che rappresentano lo 0,19% dei paesi ma ospitano 1/5 dei rifugiati. Mente continuiamo ad ascoltare una narrazione che dipinge i rifugiati come un'invasione. È stato pubblicato anche il primo rapporto dei rifugiati in Italia: sono poco più di 400 mila su 60 milioni di abitanti, quando ci sono paesi in cui rappresentano anche i 2/3 della popolazione come Libano o Uganda. In Piemonte sono 126 mila tra rifugiati e richiedenti protezione. Il 43,5% dei rifugiati in Italia vive in povertà assoluta, i 2/3 sotto la soglia di povertà relativa e 1/4 vive in condizione di grave deprivazione. Poco oltre la metà dei rifugiati ha una conoscenza dell'italiano. Il 45% ha subito discriminazioni ma solo il 17% ha sporto denuncia. Gli aiuti umanitari quest'anno sono stati tagliati e questo ha sicuramente una ripercussione sul numero di rifugiati, il trend aumenterà. Più persone dovranno fuggire, anche dai paesi poveri nei quali sono già scappati. Dobbiamo trovare nuove risorse, trovare nuove alleanze".

"La narrazione sbagliata sui rifugiati e in generale gli immigrati deve essere affrontata - ha dichiarato il presidente della commissione speciale al contrasto intolleranza e razzismo Abdullahi Ahmed -, anche dall'amministrazione. E per contrastare intolleranza e razzismo possiamo fare alleanze con queste realtà. Il 90% di loro era la prima volta che veniva ascoltata in commissione".

"Il 20 giugno alle 11 - ha concluso la presidente del consiglio comunale Maria Grazia Grippo - apriremo per la quarta volta la Sala Rossa per la giornata mondiale del rifugiato, una scelta non solo simbolica ma culturale e politica, una dichiarazione di condivisione di valori e di impegno pubblico".