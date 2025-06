Si riaccende l'estate in piazza d’Armi: tra tango e country riapre il punto verde

Quando dici Punto Verde di piazza d'Armi dici estate. Da oltre trent’anni, del resto, questo angolo di Santa Rita è diventato un punto di riferimento per il ballo e la buona musica. Un luogo vivo, accogliente e intergenerazionale, dove cultura popolare, musica, gastronomia e socialità si incontrano tra giugno e settembre. Dal 2006 la direzione artistica è affidata a Piero Ventre, che con passione e competenza cura ogni dettaglio del programma.

La manifestazione, patrocinata gratuitamente dalla Circoscrizione 2, si svolge ogni giorno a partire dalle 15.30 fino a mezzanotte (alle 23.30 solo il lunedì), con due ingressi principali: uno da corso Galileo Ferraris (all’interno del parco) e uno da corso Monte Lungo. Un viaggio che prosegue fino a metà settembre con due palchi principali ad animare la folla.

Palco 1: il cuore del ballo popolare

Il primo palco garantisce 90 serate e 90 pomeriggi di spettacolo, con una programmazione che spazia dal liscio ai balli di gruppo, fino alla disco. I musicisti sono selezionati personalmente dal direttore artistico, e l’afflusso è così alto che in molti (sin dall'apertura pomeridiana) si accalcano ai cancelli per contendersi i posti in prima fila: strategici per chi vuole essere sempre pronto a scendere in pista o a concedersi un attimo di relax. La partecipazione cresce nel fine settimana, con picchi di pubblico che fanno stimare una presenza complessiva di circa 70.000 persone per l’intera stagione. La pista da ballo è monitorata quotidianamente per garantire ordine e sicurezza, mentre ogni serata è pensata per incontrare i gusti di un pubblico sempre più ampio e variegato. “Si soddisfano anche le richieste dei ballerini più esigenti” racconta Piero.

Palco 2: tango, country e concerti live

Sul secondo palco si alternano appuntamenti settimanali a tema: il martedì è dedicato al tango argentino, con la partecipazione di maestri e scuole di danza che offrono anche lezioni gratuite sul momento. Il giovedì è il turno della musica country mentre il mercoledì si balla con il disco latino, appuntamento molto apprezzato anche dai più giovani. Le domeniche sono riservate ai concerti live, con band che propongono repertori famosi, dai Pooh a Vasco Rossi. Non mancano veri momenti di spettacolo durante la stagione: come le esibizioni di Gaetano, imitatore appassionato di Renato Zero.

I sapori della Romagna

Accanto alla musica, l’esperienza è arricchita dalla proposta enogastronomica romagnola curata da Renato Selvi, che gestisce l’intero angolo culinario e tutta la struttura. Oltre a ballare, insomma, ci si riempie anche lo stomaco. Dai classici come piadina e panino con porchetta fino fino alla grigliata di carne, il tutto accompagnato da ottimo vino romagnolo. Completano l’offerta un angolo bar, caffè, bibite e gelati, gestito dalla storica barista Marina, presenza amata e riconosciuta dal pubblico affezionato.

Presente anche un servizio di sicurezza attivo durante tutte le ore di apertura. L'unico pranzo speciale previsto è per il giorno di Ferragosto, a coronamento di un’estate all’insegna della festa che anche quest'anno promette di non deludere il suo affezzionato pubblico.