Buonissima 2025 tra emozioni danesi e sapori catalani: ecco le novità dell’edizione autunnale

Buonissima parte sotto il sole di giugno, ma guarda già all’autunno. Oggi, nella suggestiva cornice delle Gallerie d’Italia di Piazza San Carlo, si è fatto il punto sulla prima edizione della Summer Edition dell’evento gastronomico in questione: da oggi al 20 giugno, più di venticinque appuntamenti sparsi per la città e una cinquantina di chef italiani e internazional, sono pronti a creare emozioni tutte incentrate su gusto: dal Vertical Dinner e Degustando Melting Pot, dalle Cene Pop Up a Piolissima, fino a Bistromania, Buonissima cercherà di strappare chi parteciperà agli eventi in programma al caldo di questi giorni, facendogli vivere invece un’esperienza di cucina – alta o popolare che sia – nel cuore stesso di una Torino divenuta in questi giorni crocevia del gusto, grazie anche alla contemporanea presenza in città dei The World’s 50 Best Restaurants 2025. E tuttavia la Summer Edition di Buonissima sarà solo l’antipasto di un’edizione autunnale che si presenta ricca di novità.

Buonissima 2025: guardare al futuro facendo tesoro del passato

Dal 22 al 26 ottobre 2025, come ormai ogni anno in questo periodo, Torino si trasformerà per la quinta volta nella capitale europea della cultura gastronomica. E l’edizione 2025 – come hanno preannunciato Luca Iaccarino, Stefano Cavallito, e Matteo Baronetto, founder di Buonissima – sarà una vera e propria esplosione di idee e sapori. Ritornano sicuramente i formati di successo: dal premio Bob Noto alla Nuvola Lavazza all’Opening Dinner, dalle “Cene a 4 mani” alla rassegna “Chefilm? Si cena al cinema”. Ma le sorprese sono destinate a coinvolgere l’intera città: osterie, teatri, tram, musei e piazze per qualche giorno saranno attraversate da un’energia che non intende limitarsi al palato, ma valorizzare e far conoscere il fascino di Torino.

“A Taste of Alchemist”: l’immersiva tavola-spettacolo di Rasmus Munk

La serata più attesa? Facile: quella di sabato 25 ottobre 2025, quando Torino ospiterà un evento destinato a fare storia. A firmarlo sarà Rasmus Munk, chef visionario dell’Alchemist di Copenaghen, un luogo che non è solo ristorante, ma esperienza totale, riflessione, provocazione. Ottavo nella classifica dei “The World’s 50 Best Restaurants 2024”, doppia Stella Michelin più Stella Verde, Munk arriverà a Buonissima per proporre il suo “A Taste of Alchemist”, una cena-performance che travalica il concetto stesso di piatto. Tra storytelling, tecnologia, arte e scienza, la sua sarà una cena il cui intento è quello di costituirsi come un’opera totale. Basti pensare che, solo per allestire il tutto e creare il giusto ambiente per l’evento, arriveranno a Torino da Copenaghen bel 24 persone dello staff di Munk

Se le acciughe al verde + se la giocano con le tapas della Catalogna

Ma Buonissima 2025 non si ferma alla Danimarca: arriva anche una ventata calda e vivace dal Mediterraneo. Con l’iniziativa “Bistromania”, l’autunno torinese si colorerà dei profumi e dei sapori della Catalogna, grazie a un gemellaggio gastronomico senza precedenti. Cinque bistrot d’autore da Barcellona, Gerona, Tarragona e Lleida porteranno la loro energia creativa in città per confrontarsi con il meglio del bistrot italiano. Il risultato? Una serata tutta da gustare, nella quale a incontrarsi saranno tapas e agnolotti capaci di sorprendere per il loro gusto tutto improntato alla semplicità. Una cucina quella di Bistromania che, pur puntando sull’alta qualità, abbasserà in qualche modo toni dell’alta cucina per consentire a tutti di gustare piatti che vogliono stupire solo attraverso la loro genuinità.