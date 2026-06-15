Cede un controsoffitto delle Molinette: chiusa la sala operatoria di Neurochirurgia

Un controsoffitto che cede, calcinacci per terra, tanta paura: è successo ancora e sempre all'ospedale Molinette, dove già in passato si erano verificati episodi del genere.

Oggi a essere coinvolto è stato il controsoffitto di un'area adiacente alle sale operatorie del reparto di Neurochirurgia, in particolare uno spogliatoio riservato al personale. Per fortuna il crollo non ha provocato feriti, ma ha reso necessario un intervento immediato di messa in sicurezza e, per questo, la sala operatorio di neurochirurgia è rimasta chiusa, con conseguente rinvio degli interventi già programmati.

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato causato da un'infiltrazione d’acqua, che avrebbe indebolito la struttura fino a far precipitare a terra calcinacci e pannelli.