Due giovani Pro Pal denunciati a Torino si tolgono la vita nel giro di due settimane

Due suicidi di giovani in due settimane. È la tragica notizia riportata da Ansa, secondo cui i due ragazzi, che erano stati denunciati a Torino per episodi avvenuti durante le manifestazioni Pro Pal, si sarebbero tolti la vita in momenti diversi.

A segnalare quanto accaduto è stato uno degli avvocati dei giovani sul periodico on line Volere La Luna, stando alle sue dichiarazioni uno dei due, originario di Savona avrebbe lasciato un biglietto per il spiegare i motivi del gesto. Si sarebbe tolto la vita dopo che il tribunale del riesame aveva confermato una misura restrittiva nei suoi confronti. Secondo quanto raccontato dal legale, "dal biglietto che ha lasciato prima di gettarsi da un dirupo sembra di capire che il provvedimento giudiziario, che riteneva profondamente iniquo, abbia avuto un peso non irrilevante".

Per l'altro ragazzo invece non è chiaro se le ragioni che lo hanno spinto a compiere il gesto abbiano siano legate all'indagine, ma ai funerali che erano in programma il 6 giugno a Settimo Torinese, il giudice del tribunale pare abbia negato agli amici il permesso di presenziare.

