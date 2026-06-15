Nelle case popolari vivevano abusivamente i rom, i Civich sgomberano un altro alloggio

Recuperato dai Civich un'altra casa popolare occupata abusivamente dai rom, nel quartiere Regio Parco a Torino. Dopo venerdì scorso, nel primo pomeriggio la Polizia Locale ha liberato l'ennesimo alloggio Atc, nel complesso di via Cravero 33.
I Civich hanno anche rimosso dal cortile interno, con il carroattrezzi, una Fiat Multipla che dopo le verifiche risultava senza assicurazione.
Il commento
“L’attenzione resta alta su tutte le situazioni più critiche, dal decoro urbano alle occupazioni abusive" commenta l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda. "Gli agenti del reparto Informativo Sicurezza ed integrazione hanno recuperato - aggiunge - un altro appartamento occupato abusivamente, che ora potrà tornare nel circuito delle regolari assegnazioni agli aventi diritto".