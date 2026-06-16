"Fascio sei solo spazzatura". Scritta intimidatoria contro la consigliera di Torino Bellissima

"Fascio sei solo spazzatura". È questa la scritta comparsa sotto l'abitazione - in Borgo Vittoria - della consigliera di Torino Bellissima alla Circoscrizione 5 Carmela Ventra. Una frase tracciata in spray rosso, sui muri del palazzo dove vive l'esponente del centrodestra.

"Gesto meschino"

A condannare il gesto "meschino e intimidatorio" il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che aggiunge: "E' stata colpita una persona impegnata ogni giorno al servizio della comunità".

"Fare politica - prosegue Firrao - non può voler dire essere insultati, etichettati o additati come nemici".

"Definire una persona - prosegue -"fascista" oppure "spazzatura" per delegittimarla o colpirla a causa del suo impegno pubblico significa impoverire il dibattito e allontanarsi dai valori del rispetto e della convivenza civile".

"Desideriamo esprimere la più profonda e sincera vicinanza a Carmela Ventra per la vergognosa scritta comparsa sotto casa sua”, ha dichiarato Enrico Forzese di Futuro Nazionale. "Ci aspettiamo una ferma condanna da parte di tutte le forze politiche cittadine, perché nel dibattito democratico non ci può essere spazio a chi vuole intimidire o minacciare”. Ma ad essere colpita non è stata solo Ventra, ma anche i negozi di zona.

Vandalizzati anche i negozi

Questa notte sulle serrande delle attività commerciali di Borgo Vittoria sono state tracciate con lo spray altre scritte, tra cui la A di "anarchia". "Chiediamo la rapida rimozione delle scritte senza costi per i residenti e gli esercenti che hanno subito questo gesto" conclude Firrao.