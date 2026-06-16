Un'auto esplode nella notte, momenti di paura in via Di Nanni

Momenti di paura nella notte appena trascorsa in via Di Nanni, nelle vicinanze di una concessionaria, dove un'auto ha preso fuoco. Una esplosione che ha fatto svegliare di soprassalto diversi residenti della zona.
I Vigili del fuoco domano il rogo
Ancora ignota la ragione dell'accaduto, anche se non si può escludere l'ipotesi dolosa, un oggetto lanciato contro l'autovettura da una moto in corsa. Per fortuna non risultano esserci stati feriti.
Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha comunque permesso di domare il rogo. Ora si spera nell'aiuto delle telecamere di zona per ricostruire quanto accaduto ed avere indizi utili per risalire all'identità di chi ha causato l'esplosione: su quanto accaduto indaga la Polizia.