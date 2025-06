Tremendo incidente a Beinasco: centauro 59enne perde la vita

Ancora sangue sulle strade del Torinese. A perdere la vita, dopo un bruttissimo incidente stradale, tra uno scooter e una Fiat 500 avvenuto a Beinasco è stato un uomo residente ad Orbassano.

Inutili i soccorsi, l'uomo morto sul colpo

Lo scontro è avvenuto verso l'ora di pranzo di oggi, 16 giugno, all’incrocio tra la strada provinciale 6 e via Spinelli, nella zona di Borgo Melano. Tremendo l'impatto: per la persona a bordo dello scooter non vi è stato nulla da fare, l'uomo è morto sul colpo.

Ora indagano Polizia locale e carabinieri

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Ora la Polizia locale di Beinasco sta lavorando, assieme ai carabinieri, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, ma intanto da stasera una famiglia non potrà più riabbracciare il proprio caro.

Il conducente della Fiat 500L, un giovane residente a Beinasco, è risultato negativo all’alcoltest: ora si tratta di capire se l'eccessiva velocità di uno dei due mezzi piuttosto che il sole o una manovra imprudente sia stata la causa che ha provocato il sinistro.