Fondazione CRT: al via "Vivomeglio", per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità

“Riconoscere nella piena partecipazione delle persone con disabilità non un atto di generosità, ma una condizione necessaria per costruire una società più equa, inclusiva e capace di valorizzare il contributo di tutti”. È questo il principio che ispira Vivomeglio, il bando della Fondazione CRT dedicato al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità in Piemonte e Valle d’Aosta, aperto fino al 15 luglio 2026.

Con Vivomeglio la Fondazione CRT rinnova il proprio impegno a fianco delle organizzazioni del territorio, sostenendo progetti orientati a sei ambiti strategici: abitare sociale, sostegno alle famiglie, vita di comunità e partecipazione al territorio, inserimento lavorativo, apprendimento dentro e fuori la scuola, salute e benessere.

Dal 2005 a oggi, attraverso un investimento complessivo di 33 milioni di euro, la Fondazione CRT ha contribuito alla realizzazione di 2.967 iniziative dedicate all’inclusione e all’autonomia delle persone con disabilità.

Un impegno che si inserisce in un contesto che presenta ancora diverse fragilità: in Piemonte e Valle d'Aosta vivono oltre 186.000 persone con disabilità (ISTAT 2023). In Italia, secondo l'ultimo rapporto CNEL, nel 2023 solo il 33% delle persone con disabilità con gravi limitazioni e il 57% di quelle con disabilità non grave risultava occupato a fronte del 62% della popolazione senza disabilità; i nuclei in cui vive una persona con disabilità presentano un rischio di povertà ed esclusione sociale nel 30% dei casi, rispetto al 25,5% degli altri.

L’edizione 2026 introduce importanti novità per rispondere in modo sempre più efficace alla complessità delle sfide sociali. Da quest’anno il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto sale da 30.000 a 40.000 euro. Diventa inoltre obbligatorio destinare almeno il 10% del contributo ad attività di monitoraggio e raccolta sistematica dei dati relativi ai beneficiari e agli effetti degli interventi, con l’obiettivo di rafforzarne la capacità di generare impatto misurabile.

Il bando premierà in particolare i progetti che promuovono innovazione digitale inclusiva e Design for all (tecnologie assistive, domotica, intelligenza artificiale di supporto cognitivo), accessibilità ambientale, cultura della partecipazione e linguaggio inclusivo e percorsi di progettazione partecipata, con il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità.

Il bando completo e la modulistica sono consultabili sul sito www.fondazionecrt.it