Lo studente della Holden Andrea Usala è ancora al Cairo, nei prossimi giorni il rientro a Torino

È ancora al Cairo Andrea Usala, ma sta bene. A dare le buone notizie sono i compagni di Piazza Palestina, il presidio fisso in piazza Castello - precedentemente in piazza San Carlo - che dal 19 maggio staziona con tende e bandiere in centro città, per tenere accesi i riflettori su Gaza.

Vittoria tornata a Torino sabato

Andrea è uno degli organizzatori del presidio e, insieme a Vittoria Antonioli Arduini, era tra gli italiani fermati la scorsa settimana all'arrivo in Egitto. Vittoria è stata rimpatriata ed è tornata a Torino sabato, in tempo per partecipare alla manifestazione per Gaza, mentre Andrea dovrebbe rientrare nei prossimi giorni.