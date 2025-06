Rinnovo dei binari, da oggi la linea 3 diventa bus e cambia capolinea

Al via la lunga estate dei cantieri anche per il trasporto pubblico di Torino. Da questa mattina, sino a nuove comunicazioni, la linea 3 sarà deviata e gestita con bus.

Come cambia il percorso

Dal 16 giugno quindi non ci saranno i tram, sul tracciato che connette il capoluogo piemontese da est ad ovest, a causa dei lavori per il rinnovo dei binari. I pullman che viaggiano in direzione corso Tortona - giunti in corso Regina Margherita angolo via Fontanesi - proseguiranno per via Fontanesi, corso Belgio e corso Tortona.

Nuovo capolinea

I mezzi gireranno poi su corso Regina Margherita, dove sarà istituito un capolinea provvisorio alla fermata n. 214 denominata "largo Berardi". Sospeso quindi temporaneamente il capolinea all'angolo tra corso Tortona e corso Regina Margherita.