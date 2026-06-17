Massima autonomia, efficienza energetica e tecnologia accessibile sono i nuovi trend della mobilità quotidiana

L'evoluzione tecnologica dei telefoni cellulari si sta orientando in misura sempre maggiore verso soluzioni che semplificano la vita quotidiana dei consumatori, puntando su una gestione intelligente delle risorse che eviti la necessità di ricaricare continuamente i dispositivi. realme ha ufficializzato la disponibilità sul mercato italiano della nuova gamma realme P4, composta dai modelli realme P4x e realme P4 Lite 4G. La caratteristica principale di questa serie risiede nella notevole capacità energetica dei moduli di alimentazione e nella scelta di componenti hardware progettate per mantenere il telefono scattante e reattivo sia durante le attività di studio e lavoro, sia nei momenti dedicati allo svago.

Il modello realme P4x offre un'autonomia pensata per coprire intere giornate di utilizzo intensivo grazie a un accumulatore da 7500 mAh, supportato da un sistema di ricarica rapida da 45 Watt che permette di ripristinare l'energia in tempi ridotti e dalla funzionalità di ricarica inversa da 6 Watt per alimentare piccoli accessori esterni in caso di necessità. Per garantire che il telefono mantenga intatta la propria efficienza nel tempo, il dispositivo implementa la tecnologia Bionic Repair e un sistema di protezione intelligente che assicura una longevità di sei anni di salute della batteria, corrispondenti a oltre 1.600 cicli di carica, con una stabilità operativa testata per resistere a temperature estreme comprese tra -20°C e 53°C. Dal canto suo, la versione realme P4 Lite mette a disposizione un'unità da 6600 mAh in grado di coprire oltre otto ore continuative di gioco, mantenendo un ciclo di vita stimato in cinque anni nelle medesime condizioni ambientali.

Sul piano delle prestazioni quotidiane, entrambi i dispositivi utilizzano un processore octa-core UNISOC T7250, configurato sul modello P4x con una dotazione di memoria RAM dinamica che raggiunge i 24 Gigabyte complessivi per gestire il multitasking senza rallentamenti. Un sistema di dissipazione interna in grafite da oltre 10.000 millimetri quadrati provvede a mantenere il telefono fresco anche sotto sforzo, mentre l'esperienza visiva si affida a ampi schermi LCD da 6,8 pollici, caratterizzati da una frequenza di aggiornamento a 120 Hertz e una luminosità di picco di 900 nit, che rende lo scorrimento delle pagine fluido e riposante per gli occhi. A coordinare l'efficienza complessiva interviene la suite software AI Gaming Partner, articolata su cinque fasi di ottimizzazione che organizzano la rete, puliscono la memoria interna e garantiscono che le applicazioni funzionino sempre senza interruzioni.

Un altro aspetto centrale della nuova serie riguarda la robustezza strutturale, studiata per resistere ai piccoli incidenti di tutti i giorni. I due modelli adottano la struttura rinforzata ArmorShell che ha superato i severi standard di resistenza agli urti di livello militare MIL-STD 810H, tollerando cadute fino a due metri su superfici rigide, e dispongono della certificazione IP64 contro polvere e schizzi d'acqua. Queste soluzioni consentono ai telefoni di rimanere perfettamente funzionanti anche sotto la pioggia o se utilizzati con le mani bagnate grazie alla tecnologia Wet Hand Touch 2.0. Il sistema operativo realme UI, basato sulla piattaforma Android 16, gestisce infine una connettività ottimizzata tramite il sistema di antenne HyperSignal per migliorare la ricezione dell'85% nelle zone con segnale debole, integrando strumenti fotografici assistiti dall'intelligenza artificiale per correggere i difetti visivi e migliorare la qualità degli scatti.