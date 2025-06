Incidente in via Accademia, auto si incastra nell'impalcatura: strada chiusa (anche ai pedoni), bus deviati [FOTO]

Urto tra due auto nella mattinata di oggi, martedì 17 giugno, in via Accademia Albertina. Uno dei due mezzi coinvolti, una 500 L, è finito sul marciapiede abbattendo alcuni montanti di un'impalcatura, rimanendo incastrato. Il sinistro si è verificato questa mattina alle 6. L'auto è ancora bloccata sul posto, in attesa dei rilievi, prima della rimozione in sicurezza. Nel frattempo il tratto di strada tra piazza Carlina e via Giolitti è stata chiusa anche ai pedoni vista la necessità di mettere in sicurezza l'impalcatura.

L'incidente ha impattato anche sul trasporto pubblico. Le linee 6, 18, 61, 68 sono deviate in entrambe le direzioni su percorsi alternativi. Il 6, il 18 e il 68 da corso Vittorio Emanuele II deviano per corso Moncalieri, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, percorso regolare. Il 61 da corso Vittorio Emanuele II devia per corso Moncalieri, corso Casale, percorso regolare. Per conoscere la deviazione della tua linea consulta la sezione dedicata "linee e orari" - "rete urbana e suburbana" del sito www.gtt.to.it.

Aggiornamento ore 12: a sei ore dell'incidente il tratto è ancora chiuso e il traffico ancora deviato, fino alla completa messa in sicurezza dell'impalcatura. Gli operai sono al lavoro e stanno procedendo alla sostituzione dei montanti.