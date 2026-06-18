Dalla balbuzie alla guarigione’ con l’amore e la poesia: la storia di Antonio Candellero

La balbuzie e il suo corpo mingherlino. Le difficoltà di una ‘vita lenta e triste’. Fino all’incontro con la poesia e la rinascita. Antonio Candellero noto come ‘il poeta contadino’ è scomparso oggi, all’età di 87 anni. Vivaista pancalierese molto conosciuto, perché girava le fiere della zona con le sue piante, lascia un muro su cui ha raccolto le sue poesie, mettendo assieme un’esistenza difficile e la sua saggezza contadina.

Al fondo di via Trento Trieste, da 23 anni, poco lontano dalla chiesa parrocchiale, si può fare una passeggiata tra le sue parole, tra cui ‘Storia di un poeta (quasi analfabeta)’, in cui racconta le sue difficoltà e il potere dei versi, che gli hanno permesso di riscattarsi e vivere una nuova esistenza, assieme all’amore della moglie Margherita: ‘Ogni portatore di handicap non sia mai disperato/Ogni mattina potrebbe essere sollevato/La natura non ci ha mai abbandonato/e l’umile sarà sempre premiato’.

La sua esistenza è stata raccolta nel seguente video, realizzato da Franco Senestro della Bottega del Ciabattino.

“Lui ne andava molto orgoglioso e si era fatto mettere da me il collegamento sul telefono, perché non era molto pratico di tecnologia e Internet” ricorda Senestro, che ne riconosce “la saggezza contadina”. “Lui era un filosofo del mondo contadino, una figura delicata. Oltre un anno fa ho proposto al Comune si trovasse un modo per tutelare il suo muro della poesia, anche quando lui non ci fosse più stato” ricorda Senestro.

Il rosario sarà recitato domani sera, venerdì 19 giugno, alle 18, in parrocchia. Mentre il funerale si terrà sabato alle 10,30, sempre in parrocchia, partendo dal Pensionato Regina Elena, di cui era ospite. La famiglia chiede opere di bene e non fiori.