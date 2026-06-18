Ex caserma “La Marmora”, firmata la convenzione per la riqualificazione

Nel pomeriggio del 18 giugno 2026, presso i prestigiosi locali del Circolo Unificato della caserma “Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d’Aosta”, ha avuto luogo la sottoscrizione, tra il Comando Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di Finanza e la Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia del Demanio, della Convenzione attuativa per l’affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante ai fini dell’affidamento dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della storica ex Caserma torinese “Alessandro La Marmora”, che sarà adibita a nuova sede del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo Pronto Impiego di Torino, attualmente ubicati in un complesso immobiliare di proprietà del Fondo Immobili Pubblici localizzato in via Giordano Bruno, destinato ad essere rilasciato.

L’importante accordo, sottoscritto dal Comandante Regionale, Gen. D. Giovanni Avitabile e dal Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, dottoressa Daniela Elisa Roero, rientra nell’ambito di un Accordo istituzionale stipulato a livello centrale in data 21 ottobre 2025 tra la Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, diretto a fissare i principi cardine della collaborazione, i ruoli e i rispettivi adempimenti nell'ottica di migliorare l’efficacia dei processi di lavoro. In questo quadro, in sintesi, è stabilito che la Guardia di Finanza si faccia carico degli oneri relativi alla copertura finanziaria delle opere, mentre l’Agenzia del Demanio curerà la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Gli interventi infrastrutturali oggetto della Convenzione mirano alla completa riqualificazione della ex Caserma “La Marmora”, complesso immobiliare di rilevanza storica e architettonica acquisito al patrimonio dello Stato nell’anno 2022 con fondi della Guardia di Finanza, attraverso il relativo adeguamento e restauro, prevedendovi la realizzazione di uffici e alloggiamenti per il personale, nonché un nuovo poligono di tiro ed un parcheggio interrato ubicato nella corte centrale.