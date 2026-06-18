Favria: l'operatore del 118 'guida' la mamma al telefono e la bimba nasce in casa

Una bambina è nata in casa questa notte a Favria. La Centrale operativa del 118 di Torino ha assistito la madre dando indicazioni al telefono fino all'arrivo dell'ambulanza.

La chiamata alle 3.30 di notte

Sono circa le 3.30 di notte quando arriva la richiesta di aiuto. Il marito della donna spiega che la moglie è in travaglio, le contrazioni sono già molto ravvicinate. La Centrale operativa del 118 di Torino, gestita da Azienda Zero, invia subito un'ambulanza ma nel frattempo l'infermiere del nucleo di valutazione resta al telefono con i futuri genitori e li accompagna con indicazioni e consigli in tutte le fasi del travaglio, fino al parto.

Mamma e bimba stanno bene

L'ambulanza impiega appena 16 minuti a raggiugere la donna, alla sua seconda gravidanza. Quando il personale sanitario arriva la bambina è nata da qualche minuto. Mamma e bimba stanno bene e sono state portate all'ospedale di Ciriè per gli accertamenti necessari.