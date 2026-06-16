Spazzolino e dentifricio per ridare un sorriso a chi è in difficoltà: anche Alberto Cirio partecipa all'iniziativa delle farmacie di Torino

E' iniziato ieri ed entra nel vito "Regala Sorrisi", il progetto che coinvolge 39 farmacie comunali di Torino, Chieri, Mappano e San Maurizio Canavese per dare una mano a chi è meno fortunato. La richiesta fatta a chi vorrà partecipare (fino al 21 giugno) è di acquistare prodotti di base per l'igiene orale come spazzolino, dentifricio e collutorio. Prodotti che poi saranno donati a chi ne ha più bisogno. Come un "caffè sospeso" di matrice partenopea. Ciò che sarà raccolto sarà infatti consegnato a 11 enti del Terzo Settore che assistono persone in condizioni di povertà.

Dopo il successo delle prime due edizioni, il 2026 torna per la terza volta e vede la partecipazione di gente comune, ma non solo. A Torino e provincia, Banco Farmaceutico sostiene oltre 32.000 persone in condizione di povertà sanitaria, grazie alla collaborazione con circa 100 enti del Terzo Settore. Nel corso del 2025, sono state raccolte e recuperate oltre 207.000 confezioni di farmaci, per un valore complessivo di 3,68 milioni di euro. In questo caso, il costo per l'acquisto è fissato in un euro per gli spazzolini, due per il dentifricio, tre per il collutorio e cinque per il kit completo.

Tra i partecipanti, anche il presidente della Regione, che si è recato presso la farmacia di piazza Statuto. "Anche quest'anno ho voluto fare la mia parte, insieme a mia figlia - ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio -: si possono comprare kit da donare a persone in difficoltà con spazzolino, dentifricio e collutorio. Un modo bello e anche utile per dare una mano a chi è meno fortunato in maniera diretta".



"Chi non ha i denti, non può mangiare. È un'affermazione semplice - dichiara Cristiana Pensa, presidente di Banco Farmaceutico Torino ODV - che però aiuta a comprendere quanto la povertà sanitaria coinvolga aspetti fondamentali della vita quotidiana. Per questo l'igiene orale non può essere considerata un bisogno secondario e, anzi, necessita di una risposta forte, che coinvolga diversi soggetti del territorio, pubblici e privati. Siamo convinti che il modello collaborativo multi-attore di Banco Farmaceutico sia una strategia vincente per affrontare le sfide del futuro. Regala Sorrisi è una delle azioni che rende concreto questo modello: con un piccolo gesto, tutti i cittadini possono partecipare a un progetto di solidarietà che coinvolge le Farmacie comunali e gli enti del territorio. Tutti insieme verso l’obiettivo comune di tutelare salute, dignità e inclusione sociale".