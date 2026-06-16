"Il Cammino dei Primi 1000 Giorni": a Moncalieri un appuntamento dedicato alla salute di mamme e bambini

Sabato 20 giugno 2026, presso il Parco Le Vallere di Moncalieri, si terrà "Il Cammino dei Primi 1000 Giorni", un'iniziativa gratuita rivolta a donne in gravidanza, neo-genitori, famiglie e bambini piccoli, promossa dai Dipartimenti di Prevenzione e Materno - Infantile dell'Asl To5, in collaborazione con il Comune di Moncalieri e l' Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita, periodo fondamentale per il benessere futuro del bambino.

Appuntamento al parco delle Vallere

L'evento prenderà il via alle ore 10 con il ritrovo presso il Parco Le Vallere (in corso Trieste 98 a Moncalieri) e prevede una camminata guidata da personale UISP, preceduta da un momento formativo e informativo condotto da professionisti dell'Asl To5. Durante l'incontro, un Pediatra e un'Ostetrica del Dipartimento Materno Infantile dell'Asl offriranno informazioni e consigli pratici sui temi della prevenzione, della salute materno-infantile, dei corretti stili di vita e della cura di sé durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.

I primi 100 giorni sono la fase cruciale

I primi 1000 giorni, dal concepimento ai due anni di età, rappresentano infatti una fase cruciale per la crescita e lo sviluppo del bambino, durante la quale scelte e comportamenti salutari possono contribuire in modo significativo al benessere presente e futuro di tutta la famiglia.

L'iniziativa vuole essere un'occasione per trascorrere una mattinata all'aria aperta, condividere esperienze, ricevere informazioni qualificate e promuovere il movimento come strumento di salute e benessere. La partecipazione è libera, gratuita e adatta a tutti. Si raccomanda un abbigliamento comodo.