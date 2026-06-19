Aurora si trasforma in una palestra a cielo aperto: arriva la Festa dello Sport

Con l’arrivo dell’estate prende il via la prima edizione della Festa dello Sport di Torino, un’iniziativa promossa in collaborazione con la Città di Torino e la Circoscrizione 7 per celebrare il valore dell’attività fisica come occasione di incontro, inclusione e benessere.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e cittadine di tutte le età, trasformando lo sport in un momento di partecipazione collettiva e di condivisione. Famiglie, appassionati e semplici curiosi potranno vivere una giornata all’insegna del movimento e della socialità, contribuendo a rendere la città ancora più dinamica e accogliente.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la Corsa dell’Aurora d’Estate, realizzata con il sostegno di partner come Lavazza, Kappa, Technogym ed Enervit. Un evento che va oltre la dimensione sportiva e si trasforma in un’importante occasione di solidarietà e sostegno al territorio.

L’iniziativa contribuirà infatti a supportare le attività dell’Istituto di Candiolo – IRCCS e a finanziare progetti destinati alle scuole pubbliche Regio Parco e Torino II, nel quartiere Aurora. Ogni partecipazione rappresenterà quindi un contributo concreto a favore della salute, dell’educazione e della crescita della comunità.

L’appuntamento è fissato per il 21 giugno, quando il quartiere Aurora si animerà con una grande festa aperta a tutti. Una giornata fatta di sport, entusiasmo, condivisione e attenzione al bene comune, nella convinzione che investire nelle persone significhi investire nel futuro della città.

Più che una competizione, sarà un’occasione per camminare, correre e crescere insieme, valorizzando lo spirito di comunità che rende lo sport uno strumento capace di unire e generare cambiamento positivo.