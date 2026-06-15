Torino Fight Night, Riccardo Allena all'assalto del mondiale WKU







Torino si prepara a vivere una serata all’insegna degli sport da combattimento. Domenica 28 giugno il One Club di corso Massimo d’Azeglio ospiterà la Torino Fight Night, manifestazione che riunirà boxe, kickboxing e mixed martial arts sotto un unico tetto, confermando ancora una volta il ruolo del capoluogo piemontese come punto di riferimento nazionale per le discipline da combattimento.

E’ tutto pronto

L’evento, organizzato da Torino Kombat, One Torino e Opes Piemonte con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana e della Città di Torino, vedrà salire sul ring alcuni dei migliori interpreti del panorama italiano. Ma i riflettori saranno soprattutto puntati su Riccardo Allena, atleta torinese di 26 anni, chiamato alla sfida più importante della sua carriera.

La sfida mondiale davanti al pubblico di casa

L’atleta dell’Olimpo Academy di via Sansovino 244 tenterà l’assalto al titolo mondiale WKU dei 67 chilogrammi nella specialità K1. Di fronte troverà lo spagnolo Carlos Garcia, 35 anni, professionista esperto con oltre cento incontri disputati e ben 35 vittorie ottenute prima del limite.

Per Allena sarà una sfida dal sapore speciale: l’occasione di conquistare la cintura iridata davanti al proprio pubblico e nella sua città.

Un talento cresciuto in palestra

La storia sportiva di Riccardo Allena affonda le radici nella famiglia. Figlio di Michelina Giagnotti, quattro volte campionessa mondiale di kickboxing, è cresciuto tra ring e sacchi da allenamento. Ha iniziato a praticare kickboxing a otto anni e non si è più fermato. Una crescita costruita passo dopo passo, fino ad arrivare ai successi ottenuti da dilettante, categoria nella quale ha conquistato sia il titolo italiano sia quello mondiale.

Dai successi recenti al sogno iridato

Negli ultimi mesi la carriera del torinese ha conosciuto una decisa accelerazione. Nel 2024 si è aggiudicato il Superfighter Leone e lo scorso dicembre, al Pala Gianni Asti durante il Torino Boxing Show, ha conquistato il titolo intercontinentale WKU superando il romeno Miroslav Lazar per ko tecnico già nella prima ripresa.

Più recente il successo ottenuto a Campione d’Italia durante "The Arena", dove ha liquidato Cosimo Leone Totaro con uno spettacolare gancio sinistro che ha chiuso il match al primo round.

Risultati che hanno rafforzato le ambizioni del giovane atleta, oggi determinato a compiere il definitivo salto di qualità.

La fiducia di mamma Michelina

A credere nelle possibilità del figlio è soprattutto Michelina Giagnotti, figura storica della kickboxing italiana. “Speriamo di portare a casa il titolo - spiega -. Sarà un incontro molto difficile, perché Garcia è un avversario esperto e abituato ai grandi palcoscenici. Ma Riccardo ha carattere, determinazione e una grinta fuori dal comune”.



