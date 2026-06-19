Corsa, salti e amicizia: domani le Miniolimpiadi invadono Cavour

C’è ancora tempo fino a oggi, venerdì 19 giugno, per iscriversi alle Miniolimpiadi di Cavour in programma domani, sabato 20 giugno. L’evento, organizzato dai volontari dell’Oratorio (piazza San Lorenzo 1) in collaborazione con associazioni e attività locali, giunge quest’anno alla XXIII edizione. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi delle elementari e delle medie. “È un momento per promuovere la pratica sportiva tra i giovani ma anche per passare del tempo assieme tra coetanei e con le proprie famiglie” spiega Chiara Elia, referente dell’Oratorio. I partecipanti si misureranno in gare di velocità, mezzofondo, getto del peso, salto in lungo e salto in alto.

La novità di quest’anno delle Miniolimpiadi è la fase di preparazione tecnica che è stata offerta ai ragazzi in collaborazione con l’Atletica Cavour svolta a partire dal mese di maggio. Ma anche chi non ha seguito la fase preparatoria può partecipare, basta iscriversi compilando l’apposito modulo online sul sito www.oratoriosanlorenzo.it oppure stampandolo, compilandolo e consegnando il modulo cartaceo nella buca delle lettere dell’oratorio.

La partecipazione è gratuita ma bisogna essere tesserati all’associazione ‘Noi Oratorio San Lorenzo’ con copertura assicurativa per l’anno 2026.

L’evento prenderà il via alle 9 con il ritrovo dei partecipanti e la consegna dei pettorali. “Le gare si concluderanno alle 12,30, quando è previsto il pranzo offerto per tutti gli atleti” spiega Elia. Le attività riprenderanno alle 14 con il salto in alto: “È il momento, di solito, in cui anche i genitori, i nonni, e i ragazzi più grandi raggiungono i giovani in oratorio” aggiunge.

Ma le famiglie sono già state coinvolte fin dall’organizzazione dell’evento: “Affiancano i volontari dell’oratorio, infatti, nel tracciare i percorsi di gara, nel presidiarli, e nella preparazione e la distribuzione del pranzo”.

Nel pomeriggio verranno premiati i primi tre classificati con i riconoscimenti acquistati grazie alla collaborazione dell’Avis. Tutti i partecipanti riceveranno comunque una fotografia della categoria in cui hanno gareggiato grazie alla stampante offerta da Info Sistem.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sabato saranno chiuse al traffico veicolare, dalle 8 alle 12, piazza San Lorenzo; via della Fontana, dall’intersezione con via Garibaldi all’intersezione con via del Castello; via del Castello; via Carlo Buffa di Perrero, dall’intersezione con via Conte Cavour all’intersezione con via Istituto Pollano; vicolo San Rocco e via Dassano.

Ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata, inoltre, dalle 8 alle 17 in piazza San Lorenzo nello spazio antistante l’oratorio.