Cittadini del mondo: Fondazione Crt e Fondazione Intercultura premiano l'eccellenza e l'impegno sociale

Sostenere la ricerca e la formazione, promuovere una cultura dell’internazionalizzazione della scuola, valorizzare il merito e formare i leader di domani: con questi obiettivi Fondazione CRT ha assegnato le borse di studio 2026 per i programmi di Intercultura ODV a 14 giovani studenti e studentesse del Piemonte e della Valle d’Aosta che, grazie a questa opportunità, potranno vivere un periodo di studio all’estero, partecipando a un programma di alto valore educativo.

Dal 2006 a oggi, Fondazione CRT ha permesso a 453 studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado - compresi i vincitori di quest’anno - di vivere un’esperienza autentica delle diversità e acquisire nuove competenze utili per la loro vita personale e professionale.

Più di un viaggio: un percorso di Educazione Civica Internazionale

La borsa di studio rientra nel progetto “Internazionalizzazione della scuola e mobilità studentesca”, promosso dalla Fondazione Intercultura ets. Il progetto mira a promuovere una buona cultura dell’internazionalizzazione della scuola attraverso ricerca, formazione e borse di studio per la mobilità internazionale dei giovani. Internazionalizzare la scuola non significa solo imparare una lingua straniera: è un vero e proprio processo capace di sviluppare competenze di cittadinanza globale nell’intera comunità scolastica:

“Con il sostegno alle borse di Intercultura la Fondazione CRT conferma il proprio impegno a favore della formazione delle nuove generazioni, nella convinzione che l'incontro con l'altro rappresenti uno strumento fondamentale di crescita personale, educativa e civile – afferma Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT –. Le studentesse e gli studenti che partono oggi per questa preziosa esperienza diventeranno veri e propri ambasciatori di dialogo e inclusione, pronti a riportare nelle proprie famiglie e nelle proprie comunità i valori dell’ascolto, del rispetto e della cooperazione”.

"In un momento storico segnato da incertezze e divisioni, promuovere l’educazione internazionale e al dialogo interculturale significa educare attivamente alla pace” ha dichiarato Mattia Baiutti, Segretario Generale di Fondazione Intercultura ets “Sostenere il nostro progetto significa, prima di tutto, investire nelle competenze dei giovani affinché imparino a navigare la complessità del mondo con spirito critico e cuore aperto. Ma significa anche credere nel fondamentale lavoro di ricerca e formazione che dà solidità al valore educativo della mobilità studentesca".

Le ricerche mostrano che, attraverso l’immersione autentica in una cultura diversa, gli studenti sviluppano il pensiero critico, comprendono più a fondo l’interdipendenza tra locale e globale e costruiscono relazioni che superano le differenze. Il progetto educativo di Intercultura ODV accompagna i ragazzi prima, durante e dopo la permanenza all'estero, grazie al supporto dei volontari, trasformando l’esperienza in un vero set di competenze per la vita.



Di seguito l’elenco degli studenti vincitori delle borse di studio 2026-2027.

Provincia di Aosta:

Julie, studentessa dell'Istituto Classico Artistico Musicale di Aosta, parteciperà ad un programma scolastico annuale in Indonesia.

Provincia di Alessandria:

Sophia, studentessa dell'Istituto Scolastico Balbo di Casale Monferrato (AL), parteciperà ad un programma scolastico annuale nelle Filippine.

Provincia di Asti:

Nicolas, studente dell’Istituto Scolastico Giobert di Asti, parteciperà ad un programma scolastico annuale in Norvegia.

Provincia di Biella:

Filippo, studente dell’Istituto Scolastico Sella di Biella, parteciperà ad un programma scolastico semestrale a Panama.

Provincia di Cuneo:

Lorenza, studentessa dell’Istituto Scolastico Peano - Pellico di Cuneo, parteciperà ad un programma scolastico trimestrale in Irlanda;

Giuseppe, studente dell’Istituto Scolastico Ancina di Fossano (CN), parteciperà ad un programma scolastico annuale in Canada francofono.

Provincia di Novara:

Lisa, studentessa dell’Istituto Scolastico Galilei di Borgomanero (NO), parteciperà ad un programma scolastico trimestrale in Francia.

Provincia di Torino

Rebecca, studentessa dell’Istituto Scolastico Monti di Chieri (TO), parteciperà ad un programma scolastico trimestrale in Corea del Sud;

Lorenzo, studente dell’Istituto Scolastico Gioberti di Torino, parteciperà ad un programma scolastico semestrale in Germania;

Andrea, studente dell’Istituto Scolastico Natta di Rivoli (TO), parteciperà ad un programma scolastico annuale in Costa Rica;

Dahlia, studentessa dell’Istituto Scolastico Gramsci di Ivrea (TO), parteciperà ad un programma scolastico annuale in Cina;

Arthur, studente dell’Istituto Scolastico Olivetti di Ivrea (TO), parteciperà ad un programma scolastico annuale in Argentina.

Provincia di Vercelli:

Lucia, studentessa dell’Istituto Scolastico Ferrari di Borgosesia (VC), parteciperà ad un programma scolastico annuale in Honduras.

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola:

Melania, studentessa dell’Istituto Scolastico Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola (VB), parteciperà ad un programma scolastico semestrale in Brasile.

L’impatto dell’esperienza: i dati della ricerca Intercultura-Ipsos Doxa

L’impatto profondo di questo percorso è certificato dai numeri: l’indagine Ipsos Doxa realizzata per i 70 anni di Intercultura mostra infatti come l’esperienza all'estero rappresenti un pilastro nella formazione dei giovani, tanto che il 68% degli ex partecipanti la considera il fattore decisivo nella costruzione della propria identità. Oltre alla crescita interiore, i dati evidenziano un rafforzamento straordinario delle competenze trasversali: quasi la totalità degli studenti (97%) riscontra un netto miglioramento nelle proprie capacità relazionali, mentre l’89% sviluppa un’autonomia e una capacità decisionale che risulteranno fondamentali per affrontare con consapevolezza le sfide del futuro.