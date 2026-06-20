Da Torino una nuova rete internazionale per studiare l’impatto dei rischi climatici sulla stabilità dei sistemi finanziari

Dal 22 al 26 giugno 2026 l'Università di Torino, con il supporto finanziario della Banca d’Italia, organizza la Summer School Climate Risks in Banking Supervision and Monetary Policy, in collaborazione con la Fondazione Collegio Carlo Alberto che la ospiterà presso la sua sede. Il programma propone un'esplorazione approfondita delle implicazioni teoriche e pratiche dei rischi climatici per la regolamentazione finanziaria, la vigilanza bancaria e la politica monetaria, offrendo ai partecipanti l'opportunità di confrontarsi con esperti di primo piano in un campo in rapida evoluzione.

I rischi climatici nel settore bancario sono oggetto di una crescente attenzione scientifica e istituzionale, per il loro impatto diretto sulla stabilità e sulla solidità degli intermediari finanziari e sulla resilienza complessiva del sistema finanziario. Rischi fisici e di transizione si riverberano su tutte le principali categorie di rischio – credito, mercato, operativo, reputazionale, liquidità, concentrazione e modello di business – rendendo la loro misurazione e gestione una priorità crescente per regolatori e banche centrali. Per queste ultime, comprendere e valutare i rischi climatici è diventato parte integrante del mandato di salvaguardia della stabilità finanziaria.

È in questo quadro che si inserisce la Summer School, che offre ai partecipanti un'esperienza formativa intensiva, interdisciplinare e internazionale. Il programma è pensato specificamente per studenti italiani e della Bundesbank University, con l'obiettivo di favorire il dialogo e la collaborazione oltre i confini accademici e nazionali. Riunirà circa 30 studenti e docenti della Bundesbank University, dell'Università di Torino e del Collegio Carlo Alberto per un programma accademico intensivo della durata di cinque giorni.

Il corpo docente invitato include economisti e data scientists della Banca Centrale Europea (BCE), della Banca d'Italia e del Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea; rappresentanti di organismi di standardizzazione come EFRAG; policymaker del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Unità per lo Sviluppo Sostenibile) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Unità per gli Affari Europei e la Finanza Sostenibile), nonché esperti di gestione del rischio climatico degli istituti bancari più importanti, tra cui Intesa Sanpaolo.

La Summer School si inserisce in un più ampio programma di cooperazione tra il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell'Università di Torino, sotto la supervisione scientifica della professoressa Vera Palea, e la Bundesbank University. Le due istituzioni hanno avviato un programma annuale di scambio accademico reciproco. Nell'ambito di questa collaborazione, una delegazione di studenti dell'Università di Torino e del Collegio Carlo Alberto partecipa inoltre alla "International Week" organizzata dalla Bundesbank University, che riunisce studenti dell'Università Tsinghua, dell'Università di Varsavia e dell'Università di Tolone.

L'iniziativa mira a promuovere il dialogo internazionale sui grandi temi e le sfide che dovrà affrontare la nuova generazione di economisti, favorendo al contempo lo scambio culturale, il confronto critico, la costruzione di reti accademiche e opportunità di collaborazione futura. In questa prospettiva, la partnership tra il Dipartimento "Cognetti de Martiis" e la Bundesbank University si propone un obiettivo di lungo respiro: rafforzare il dialogo su questioni economiche e di policy di primaria importanza tra i futuri economisti e i decision-maker, incoraggiando relazioni collaborative durature che vadano oltre i confini nazionali e istituzionali.

L'Università di Torino sta lavorando per estendere il programma a una rete più ampia di atenei attivamente impegnati nella ricerca e nella didattica in materia di vigilanza bancaria e politica monetaria – nella convinzione che investire nella formazione internazionale di chi studierà e governerà questi temi nei prossimi decenni sia una delle sfide strategiche più rilevanti per il sistema universitario europeo.

Per dettagli e programma: https://www.carloalberto.org/event/summer-school-climate-risks-in-banking-supervision-and-monetary-policy/