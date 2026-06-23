Michelin Cuneo all'Assemblea di Confindustria: “Innovazione e formazione per presente e futuro” [VIDEO]

Anche Michelin Cuneo presente all'Assemblea annuale di Confindustria Cuneo e del Piemonte, organizzata al Teatro Sociale di Alba venerdì 19 giugno.



Lo stabilimento cuneese tra i più grandi d'Europa per produzione e con quasi 3mila dipendenti si è distinto negli ultimi anni per investimenti in formazione e tecnologia, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

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“Siamo costantemente impegnati nell'innovazione del prodotto e del processo di produzione stesso – ha spiegato Simone Rossi, direttore generale dello stabilimento Michelin Cuneo -. In questo contesto abbiamo bisogno di incontrare realtà che siano in linea con il progresso del settore per aiutarci nella continua evoluzione dei nostri impianti, sotto il profilo di innovazione, competitività, ma anche dal punto di vista delle competenze”.