Ampliamento Caffarel: alberi di via Monte Granero, il Consiglio di Stato ferma le motoseghe fino ad ottobre

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva del taglio degli alberi di via Monte Granero che la Caffarel Lindt avrebbe voluto iniziare nella mattinata mercoledì 27 maggio. La sentenza del Tar di maggio aveva dato il via libera all’abbattimento e l’azienda aveva anticipato la data del taglio rispetto al cronoprogramma presentato in Comune. Tuttavia, il ricorso in Consiglio di stato presentato nella notte dall’avvocato della cittadina lusernese, che si era opposta all’abbattimento, aveva bloccato all’ultimo l’intervento. E ora, dopo la pronuncia del 18 giugno, pubblicata oggi, è tutto sospeso.

Questo potrebbe essere il penultimo atto della vicenda giudiziaria. Il 15 ottobre infatti il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza in cui dovrà esprimersi anche nel merito della richiesta di annullamento degli atti del Comune di Luserna San Giovanni e dell’Unione montana del Pinerolese che avevano autorizzato l’abbattimento.